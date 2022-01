Controvertida entrevista de Nico Núñez a jerarca del Ministerio del Interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, fue entrevistado este domingo por Telenoche en una entrevista de Nicolás Núñez, que fue señalada por cuestionamientos cruzados. Al punto de que el periodista compartió capturas de ácidas críticas por supuesta actitud partidaria en sus preguntas, tanto de un lado como de otro.

"Nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira…

Reconozco que en este caso son tan opuestos que me da gracia y hasta un poco de ternura", escribió el periodista. En un caso, un seguidor increpé a Núñez por "dejar mentir" a González mientras otro cuestionaba al periodista de "pinchar" al entrevistado y ser "partidario".

Reconozco que en este caso son tan opuestos que me da gracia y hasta un poco de ternura 🤣🥰 pic.twitter.com/zXl009Kjem — Nicolás Núñez (@Niconunez82) January 3, 2022

En concreto, González abordó el balance 2021 del Ministerio del Interior, el legado del fallecido Jorge Larrañaga y remarcó los números de delitos que implican una gráfica descendente. Aunque en este caso, Núñez consultó por las críticas desde la oposición por el incremento específicamente de los homicidios en los últimos meses de 2021.

"Comparados los últimos 19 meses, comparados los nuestros (años 2020 y 2021) con los del Frente Amplio, murieron 126 personas menos por homicidio. Esa es la realidad; todo el resto es un relato", respondió González, que se mostró muy crítico con la oposición. "Este equipo está llevando una transformación de la policía, con reducción de delitos. (Ellos) estuvieron 15 años. Dennos a nosotros 60 meses. Después la gente, como vivimos en democracia, tendrá la chance de renovar o no el crédito. No es que ellos no fueron gobierno. Gobernaron 15 años y lo hicieron estrepitosamente mal", añadió.

El comentario de Núñez en Twitter generó decenas de respuestas de aprobación a la actitud del periodista. "Si de ambos extremos te pegan es un buen indicador de tu profesionalismo", escribió por ejemplo el ministro del Medio Ambiente, Adrián Peña.

El periodista César Bianchi comentó por su parte: "Eso significa que estás laburando bien, Nico".