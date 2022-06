La confesión de Amber Heard sobre su relación con Johnny Depp: "Todavía lo amo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En una segunda parte de la entrevista que brindó a NCB, Amber Heard reveló cuáles son hoy sus sentimientos hacia su exesposo Johnny Depp, luego de perder el juicio por difamación. "Todavía lo amo y lo amé con todo mi corazón", afirmó la actriz durante su mano a mano con la periodista Savannah Guthrie.

"Sé que puede ser muy difícil de entender. Solo va a ser fácil si alguna vez amaste a alguien verdaderamente", opinó Heard a continuación. Respecto de su relación con el protagonista de la saga Piratas del Caribe, dijo haber hecho su "mejor esfuerzo". "Se trataba de un vínculo profundamente roto", remarcó. Y completó: "Sin embargo, y más allá de todo lo que pasamos, no tengo malos sentimientos hacia él".

Una vez que dejó en claro su situación sentimental, la actriz reflexionó sobre su accionar en los años de relación que mantuvo con el también actor. "Hice y dije cosas horribles y lamentables a lo largo de mi relación. Me comporté de manera horrible, casi irreconocible para mí. Declaré libre, abierta y voluntariamente sobre mi accionar. Admití haber utilizado un lenguaje inaceptable. Admití que en ese momento no podía distinguir entre el bien y el mal", precisó.

Aun así, la coprotagonista de Aquaman se mostró segura de "no ser merecedora" de todo el odio y la virulencia producto del caso, que se inició luego de que Heard asegurase ser una víctima de violencia de género durante una columna de opinión para The Washington Post.

"Incluso, alguien que esté seguro de que soy merecedora de todo este odio y virulencia, incluso si creen que estoy mintiendo, ni siquiera podrían mirarme a los ojos y decirme que creen que en las redes sociales hubo una representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo", expresó la actriz.

En esa línea, se siente insegura. "Haga lo que haga y diga lo que diga, cada paso que dé supondrá otra oportunidad para silenciarme", dijo, y lanzó: "A la persona promedio no tendría que importarle lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio a puertas cerradas".

Durante los últimos tramos del extenso diálogo televisivo, Heard profundizó sobre las repercusiones que tuvo el juicio e hizo hincapié en su testimonio desde el estrado. "Puede que haya cometido muchos errores. Pero eso no quita que lo que dije antes fuese verdad", aclaró.

Y cerró el intercambio: "Puede que no me haya mostrado particularmente agradable a los ojos del público. Y eso seguramente influyó en el veredicto del jurado. Sé que no soy una buena víctima, ni simpática ni perfecta. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera como un ser humano".

más Las consecuencias del veredicto sobre Amber Heard

El jurado encontró "evidencia clara y convincente" de que Heard difamó a Depp, otorgándole U$S 10 millones en daños compensatorios y U$S 5 millones en daños punitivos. Luego, la jueza del condado de Fairfaix Penney Azcarate rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.

Asimismo, fue determinado que Depp difamó a Heard y por ello deberá pagar 2 millones de dólares. La abogada de Heard, Elaine Bredehoft, dijo que su clienta no tiene el dinero para pagarle a su ex. En consecuencia, se especula con la posibilidad de que Depp acepte renunciar al cobro.