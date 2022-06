Amber Heard tras juicio contra Johnny Depp: “No culpo al jurado, es un actor fantástico”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de recibir el veredicto de su mediático juicio contra Johnny Depp, Amber Heard rompió el silencio durante una entrevista con el programa estadounidense Today.



En un fragmento de la entrevista que se transmitió en la mañana del lunes, Heard, dijo que entiende por qué el jurado de Virginia llegó a su veredicto a favor de su ex marido. “No los culpo. En realidad lo entiendo. (Johnny Depp) Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, aseguró la actriz de Aquaman.



En las redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, los internautas apoyaron a Depp durante su juicio por difamación. El 3 de junio, el hashtag #justiceforjohnnydepp ("Justicia para Johnny Deep", en español) tenía casi 20 mil millones de visitas en TikTok, mientras que #justiceforamberheard ("Justicia para Amber Heard) tenía más de 80 millones. Etiquetas como #amberheardisguilty ("Amber Heard es culpable") tenían 900 millones de visitas en las redes sociales en ese momento.



Sin embargo, Heard reveló que no se sentía ofendida por la opinión pública sobre ella. “No me importa lo que piensen de mí, o qué juicio quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa en mi matrimonio, a puertas cerradas”, aclaró. “No supongo que la persona promedio deba saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal”.



“Pero incluso si alguien está seguro de que merezco todo este odio, incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no puedes mirarme a los ojos y decirme que piensas que en las redes sociales hubo una representación justa”, agregó luego. “No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”.



“No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso, y fue horrible”, agregó la abogada de Heard, Elaine Charlson Bredehoft. “Realmente, fue desequilibrado”, aseguró.



Bredehoft dijo que cree que los miembros del jurado no pudieron escapar de la influencia que generaron las redes sociales en torno al juicio. “¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”, dijo.