La confesión de actriz de "El Marginal" tras escena de sexo con Nico Furtado: "Estaba..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Marginal, el éxito argentino de Netflix, terminó este año tras cinco temporadas y una buena recepción en la región. La historia protagonizada por Nicolás Furtado y Juan Minujín se coló, con el lanzamiento de su quinto y último ciclo, entre lo más visto de la plataforma a nivel mundial.

Pero a pesar de haberse despedido de la audiencia, la serie continúa dando que hablar por diferentes motivos. Y uno de ellos es el recuerdo de una escena muy hot que fue filmada en la primera temporada, y de la que una de sus protagonistas, La Joaqui, volvió a hablar.

Fue en PH: Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff para Telefe, y en el que este fin de semana estuvo de invitada la cantante y actriz La Joaqui, quien recordó cómo fueron sus primeros pasos de la mano, justamente, del uruguayo. En El Marginal, La Joaqui interpretó a un interés amoroso de Diosito (Furtado).

“Era mi primera actuación y cuando me mandan el guion decía: ‘Escena de sexo’. No decía: ‘llegás, te desnudás, le pasás la lengua por la panza’. ¡Yo nunca había actuado!”, repasó La Joaqui en PH, y se animó a contar detalles íntimos respecto a cómo fue filmar con el uruguayo.

“Me tocó un compañero súpercaballero y súperpaciente”, destacó la artista, que contó: “Me puse una bombacha relinda y yo pensaba: ‘Soy La Joaqui, me tengo que hacer la rea’. Y pensaba que si actuaba bien él iba a pensar que me gustaba de verdad, y si actuaba muy mal, me iban a bardear”.

“Le dije despacito: ‘Tengo miedo’. Y él: ‘No, animate, así demostrás que sos profesional’. Encima él, para hacerme sentir bien me decía: ‘Yo ya vi un montón de chicas sin remera actuando’. ¡Y era peor! Era una presión enorme”, siguió la rapera. Y confesó: “A él le hicieron ponerse una media para evitar el roce. Yo estaba incomodísima”.