Charlotte y Alex Caniggia fueron condenados a prisión en suspenso y trabajo comunitario

Alex y Charlotte Caniggia fueron condenados en Córdoba a una pena de prisión en suspenso, costas y trabajo comunitario. Según informan medios argentinos, los hermanos mediáticos estaban acusados de "lesiones leves, amenazas, coacción y daño", respectivamente, luego de la pelea que protagonizaron en 2017 en un boliche de Villa Carlos Paz.

Alex Caniggia fue condenado a seis meses de prisión en suspenso, costas y 80 horas de trabajo comunitario por el delito de amenazas y lo absolvió por el delito de lesiones leves. Su hermana Charlotte recibió una pena de un mes de prisión en suspenso, costas y 60 horas de trabajo comunitario por el delito de daños.



Su manager, Fabián Esperón, fue absuelto luego de que no se pudiera comprobar la acusación por el delito de coacción que regía en su contra. La fiscal encargada del caso, Mercedes Balestrini, había solicitado cinco meses de cárcel condicional para Charlotte, un año y cuatro meses para Alex y 2 años y 4 meses de prisión en suspenso para Esperón.



De acuerdo con la investigación, el 16 de febrero de 2017, a las 5 de la madrugada, Alexander Caniggia tuvo una dura pelea con el guardia de seguridad del local, Marcelo Heredia, a quien el hijo del exfutbolista Claudio Paul Caniggia y de Mariana Nannis lo habría empujado y presionado a la altura del tórax, causándole escoriaciones en antebrazos y manos. Según la declaración del hombre, además, lo habría amenazado de muerte de manera verbal.



La discusión se produjo delante del representante de los hermanos Caniggia y cuando el periodista de Intrusos, Pablo Layús, se acercó a filmar con un celular la escena, Alex lo empujó mientras que Charlotte tiró al piso el móvil y lo rompió.



La justicia decidió condenar a Alexander por amenazas, 6 meses de prisión en suspenso y cumplir x 2 años acreditar trabajo, 80 hs tarea comunitaria — PabloLayus (@PabloLayus) October 7, 2021

Cuatro años después del incidente, fue el propio Layús el encargado de difundir la noticia. "La Justicia decidió condenar a Alexander por amenazas, seis meses de prisión en suspenso, fijar por dos años domicilio y acreditar trabajo, 80 horas de tarea comunitaria", escribió en Twitter.



“Es una causa imbécil, una causa inútil, no hubo nada. No va a haber condena porque nadie hizo nada, es una causa que ni fu ni fa. Nos hacen venir por cholulaje de la Justicia de Córdoba, nada más, si no fuéramos Caniggia no habría ninguna causa”, había dicho Alex a Radio Universidad de Córdoba esta semana, tras la primera jornada del juicio.