Candelaria Tinelli se separó de Coti y publicó un fuerte mensaje: "No ahogues lo que amas"

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin terminaron su relación. Según informó el diario argentino La Nación, su separación ya es un hecho. Los rumores comenzaron cuando la hija de Marcelo Tinelli borró todas sus fotos junto al compositor de "Nada fue un error" y "Antes que salga el sol".



Luego, Lelé publicó una desgarradora frase en sus historias de Instagram: “No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar. Ojalá algún día lo entiendas”.

Si bien todavía no se conocen los motivos de la ruptura, la separación de ambos cantantes fue tomado como una sorpresa en los medios argentinos. A finales de diciembre, ambos ofrecieron un recital íntimo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y se mostraron bastante enamorados. En octubre, la pareja llegó a Montevideo y visitó a Ruben Rada para protagonizar una noche musical junto al cantante de "Las manzanas" y "Cha Cha Muchacha" y su familia.



Es más, a finales de octubre la pareja celebró su primer aniversario con una serie de románticos mensajes publicados en sus redes sociales. "Gracias por devolverme la sencillez y la sonrisa. Sin vos siento hoy que no soy nada", escribió Lelé. "Estoy tan feliz con vos que no tengo casi palabras, solo pido que sigamos riéndonos de todo, disfrutando cada detalle, que sigamos cantando en casa con los perros a upa, y que todas esas pequeñas cosas jamás se pierdan, y cada vez construyamos mas y mas este hermoso castillo. Sos una persona increíble, tan sensible, generosa, y humilde. Te amo eternamente", agregó en ese posteo que ahora fue eliminado.



"Ay me quebré. Te amo eternamente flaca hermosa", le contestó Coti, que luego fue a su perfil de Instagram para compartir, también él, una celebración de esta relación.



Coti subió un video en el que se los ve a ambos cantando "Te vi", un clásico de Fito Páez. Junto a eso agregó unos versos que hacían referencia al encuentro de ambos, en octubre de 2020. "Octubre loco gigante / Revolución delirante / Flaca de ojitos brillantes / Fue para toda la vida", escribió, y se ganó la celebración de varios seguidores, entre ellos su suegro, Marcelo Tinelli, que intervino con un: "Feliz aniversario. Los amoooo".



Candelaria y Coti confirmaron su relación a mediados de noviembre de 2020 con una romántica imagen que compartió la joven en su cuenta de Instagram. En ese momento, la hija de Tinelli brindó detalles de cómo surgió la relación, en diálogo con Ángel de Brito para Los ángeles de la mañana. “Le pregunté a Cande Tinelli y obviamente me confirmó la relación. Me dijo que es muy reciente y que se conocieron en el autoconcierto de Coti del Hipódromo”, relató el periodista.