"Para toda la vida": los románticos mensajes entre Cande Tinelli y Coti por su aniversario

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin celebran su primer año de amor. Enamoradísimos y muy conectados también a nivel artístico, musical, todo el tiempo dan cuenta del buen momento que viven a través de Instagram, con fotos y videos en los que derrochan dulzura y felicidad.

Por esa misma vía, la pareja hizo públicas románticas dedicatorias en el marco de su primer aniversario juntos.

La primera en hacerlo fue Cande Tinelli, que de hecho se adelantó a la fecha porque, contó, le ganó la ansiedad. El mensaje que le envió al cantante incluía fuertes frases, como por ejemplo: "Gracias por devolverme la sencillez y la sonrisa. Sin vos siento hoy que no soy nada".



"Estoy tan feliz con vos que no tengo casi palabras, solo pido que sigamos riéndonos de todo, disfrutando cada detalle, que sigamos cantando en casa con los perros a upa, y que todas esas pequeñas cosas jamas se pierdan, y cada vez construyamos mas y mas este hermoso castillo", relató Lelé. "Sos una persona increíble, tan sensible, generosa, y humilde. Te amo eternamente", agregó en el posteo.

"Ay me quebré. Te amo eternamente flaca hermosa", le contestó Coti, que luego fue a su perfil de Instagram para compartir, también él, una celebración de esta relación.



Coti subió un video en el que se los ve a ambos cantando "Te vi", un clásico de Fito Páez. Junto a eso agregó unos versos que hacían referencia al encuentro de ambos, en octubre de 2020. "Octubre loco gigante / Revolución delirante / Flaca de ojitos brillantes / Fue para toda la vida", escribió, y se ganó la celebración de varios seguidores, entre ellos su suegro, Marcelo Tinelli, que intervino con un: "Feliz aniversario. Los amoooo".