Barby Franco espera su primer hijo con Burlando y lo anunció con emotivo mensaje

En el entorno de Barby Franco y Fernando Burlando es todo felicidad. La modelo reveló anoche que, tras largo tiempo de búsqueda, está embarazada y espera su primer hijo junto al abogado.

Franco lo contó en el programa La noche del domingo, del que es parte. Allí, reveló con detalles el momento en que recibieron la noticia junto a Burlando, y lo describió como muy emotivo.

"Llorando los dos, nos mirábamos, y no lo grabé, ¿podés creer? Los dos llorando, increíble. Ya estoy de 16 semanas, cuatro meses", dijo.

Luego explicó: "Estamos pasando por un montón de sensaciones rarísimas como familia. Porque justo en esta semana, a la mamá de Fer le agarró un accidente, y a toda la familia Burlando que la verdad que la estamos pasando medio bajón".

Iudica quiso saber si el sexo del bebé ya se conocía, pero Franco no dio pistas al respecto. "Me lo voy a guardar para mí. No sé si va a ser un Burlandito o una Barbarita, pero va a ser un demonio. Ya medio que estoy pensando en nombres, igual escucho ideas", señaló.

Franco y Burlando enfrentaron varias veces el rumor de un embarazo, así como también las crisis de pareja.

Ayer, tras dar a conocer la buena nueva en televisión, Franco se volcó rápidamente a su cuenta de Instagram para compartir la noticia con todos sus seguidores. "Después de tanto años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo", le escribió al bebé en camino.

"Te esperamos para darte cada segundo de nuestras nuestras vidas… Te amamos [email protected]", agregó y remató con una declaración de amor para Burlando: "Te amo @burlandofernando!!! SOS el mejor papá del mundo!!!".

La modelo acompañó la publicación con un par de fotos en las que ya se le puede ver la panza de embarazada, y otra placa en la que aparece el resultado positivo en su test de embarazo.

Los mensajes de felicitaciones de famosos y desconocidos no se hicieron esperar, y llenaron de alegría el Instagram de Franco.