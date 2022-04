El mensaje de Barby Franco que preocupó a sus seguidores: "No todo es felicidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A través de su cuenta de Instagram, Barby Franco contó que está atravesando un difícil momento a nivel emocional y por eso compartió con sus una foto donde se la ve llorando. La imagen, en la que se puede ver a la modelo argentina con los ojos llenos de lágrimas, generó preocupación entre los usuarios, que quisieron saber más detalles sobre su presente.



“Pues andaba medio mal. No todo es felicidad en Instagram. Hoy ya estoy mejor”, comentó a través de sus historias. Enseguida, varios usuarios quisieron indagar en sus problemas: “¿Por qué no contás qué te pasa? Te re quiero”, le escribieron. Y aunque no reveló el motivo de su tristeza, aseguró que en algún momento podrá contarlo públicamente: “Es algo muy mío, muy personal. Algún día (se los prometo) les contaré. Por el momento me lo reservo”.



Con la curiosidad que despertó esta revelación, algunos usuarios pusieron sus ojos sobre su pareja, el abogado Fernando Burlando, y le consultaron si había tenido una discusión con él. “Jamás lloraría por una pelea”, respondió tajante la exparticipante de La Academia. Para sumarle un poco de humor, posteó una foto del letrado en lo que parece ser el carnaval carioca de una fiesta.



Las versiones de que podría haber una crisis entre Barby y Burlando surgieron a partir de una historia que publicó semanas atrás. Todo ocurrió en medio de unas vacaciones de pareja que compartieron ambos en Punta del Este, Uruguay. Mientras disfrutaban de la playa y los distintos planes que ofrece la ciudad, la modelo reposteó una publicación de una cuenta que sube citas adjudicadas al escritor Paulo Coelho.



“No es la vida que la que separa a la gente, es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo y la falta de respeto”, decía el texto del fragmento citado.