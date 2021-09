“Bake Off Uruguay”: Cinco participantes confundieron harina con azúcar impalpable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bake Off Uruguay presentó a los siete participantes restantes que compiten por ser el primer “gran pastelero” de Uruguay. Ofelia, Facundo, Antonio, Jimena, Camila, Natalie y Yenifer se enfrentaron en dos nuevos desafíos y se suman a los otros pasteleros amateur que ya se pudieron ver en la primera emisión.



El segundo programa comenzó con una particularidad: la ausencia del jurado Jean Paul Bondoux. “Se está dando la vacuna contra el covid”, aclaró la conductora Annasofía Facello. El chef francés se sumó más tarde al rodaje para completar el jurado junto a Stephanie Rauhut y Sofía Muñoz.



Desafío técnico: torta de chiffon de naranja con glaseado



Cuando Annasofía anunció el desafío técnico, la elaboración de una torta de chiffon de naranja con glaseado, los participantes quedaron paralizados. La mayoría admitió no haber escuchado jamás ese nombre para un postre. “Es una palabra francesa, una preparación que se caracteriza por su suavidad. Tiene que ser bien esponjosa. Tengan en cuenta el brillo y grosor de cada naranja”, desarrolló la conductora.



Pero a los pocos minutos de comenzar el desafío, cinco participantes presentaron un insólito inconveniente: colocaron azúcar impalpable a su receta pensando que se trataba de harina. Afortunadamente pudieron advertir el problema a tiempo para corregir su preparación sobre la marcha.



En esta instancia la devolución es “anónima”, es decir que al momento de la degustación el jurado no sabe a quién pertenece cada postre. Tras probar los resultados, los tres celebraron el “buen nivel” de todos los participantes y se dispusieron a ordenar las preparaciones de peor a mejor. Jimena fue la que realizó la torta “menos lograda”, mientras que la de Antonio fue elegida como la mejor. “Es una torta que valió la pena, está espectacular”, celebró Sofía.



Desafío creativo: memoria afectiva

Para el desafío creativo, Annasofía indicó que los participantes tendrían que “inspirarse en su memoria afectiva”: “alude a un momento puntual en la vida en el que vivieron emociones intensas”. El jurado dio más instrucciones: “debe tener 25 centímetros de base, cobertura y decoración libre y transmitir emoción”.



Fue entonces que se presentaron las ideas más variadas: desde una torta en homenaje al campo elaborada por Facundo a otra inspirada en el teatro creada por Camila. El componente familiar también tuvo un peso importante: Yenifer le dedicó la torta a su abuelo, Ofelia a sus cuatro hijas, Jimena a su sobrino y Natalie a su abuela.



A la hora de la devolución, los participantes fueron pasando al frente con sus postres y nervios a cuestas. El jurado destacó el trabajo de todos y se llevó varias sorpresas, como un relleno hecho a base de yerba mate elaborado por Facundo. “A mí no me gusta el mate pero tu torta sí me gustó”, le guiñó Stephanie.



La carpa de "Bake Off Uruguay" está montada en Jacksonville. Foto: difusión

La definición.



En el cónclave del jurado, los tres coincidieron en que el nivel había sido “muy bueno”. “Lo que pedimos, lo encontramos”, opinó Sofía. También fue lo que le transmitieron a los participantes: “Hay muy buenos trabajos”, los elogiaron. Y hubo unanimidad en cuanto a quién debería dejar el certamen.



Antes de referirse a la eliminación, el jurado consagró a Antonio como el “pastelero estrella” del segundo programa. El fonoaudiólogo de 40 años se había llevado el primer lugar en el desafío técnico de la torta de naranja y volvió a sorprender en el segundo con un postre cuya decoración remitía a piedras amatistas. “En los dos desafíos demostraste técnica, creatividad y ejecución en esa creatividad”, destacó Stephanie.



Finalmente, las dos participantes que quedaron al borde de la eliminación fueron Yenifer y Jimena. La primera había realizado un bizcochuelo de coco relleno tipo banana split con una decoración que representaba un lago con peces, mientras que la segunda había apostado a un bizcochuelo de chocolate con la figura de un payaso que le remitía sus primeras tortas para el cumpleaños de su sobrino.



El jurado terminó optando por Yenifer, y Jimena quedó afuera de la competencia. “Jimena, en el primer desafío tuviste el problema del azúcar impalpable y en el segundo te faltó la crema. Esos pequeños errores en la competencia no pueden pasar”, le explicó Sofía a la participante eliminada.



Jimena agradeció la oportunidad y aseguró que “no es el final sino el principio en lo personal de algo muy lindo”, y fue abrazada por el resto de sus compañeros antes de abandonar la carpa de Bake Off Uruguay.