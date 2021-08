"Bake Off Uruguay": Una torta con memoria afectiva dejó al primer pastelero eliminado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Faltaban segundos para las 21.30 cuando comenzó Bake Off Uruguay por la pantalla de Canal 4. La conductora Annasofia Facello dio inicio al programa con la presentación de los concursantes de esta primera temporada de este conocido formato creado en Inglaterra.

De los 14 integrantes de esta temporada, en este primer programa aparecieron siete: Verónica, Graciela, Silvia, Guillermo, Marcos, Juan Pablo, y Micaela. Los restantes estarán la semana próxima.

Un detalle importante, desde la semana próxima, Bake Off Uruguay irá los miércoles a las 21.15.

Los jurados Sofía Muñoz, Steffi Rauhut y Jean Paul Bondoux (a quien acertadamente le pusieron subtítulos), saludaron a los participantes antes de iniciar el primer desafío.

La primera prueba: desafío técnico

Luego del saludo inicial comenzó la primera prueba, un desafío técnico. El desafío no era sencillo, replicar una torta de limón con glaseado. Y mientras los pasteleros comenzaron a cocinar (les dieron la receta), los jurados en su carpa explicaban los detalles importantes para una torta de limón ideal: buena miga, limones bien confitados y la acidez justa.

Una degustación a ciegas (los jurados no saben quién cocinó cuál torta) dejo al trío de jueces contentos porque habían escuchado sus consejos. Luego de la deliberación, la torta menos lograda fue la de Silvia y la mejor fue la de Graciela. "En esta torta hay experiencia", le dijo Muñoz como devolución.

La segunda prueba: pastel con memoria afectiva

El segundo desafío fue una prueba creativa complicada ya que implicó a la memoria afectiva, o sea, aquellos recuerdos determinantes para los participantes. Los jurados le dieron una sola consigna, tiene que ser una torta de 25 centímetros de diámetro de base y con decoración libre. "La emoción de ese momento tiene que traducirse en la torta", dijo Rauhut ante los participantes.

La consigna hizo que muchos fueran a los recuerdos de la infancia, otros a familiares que ya no están con ellos, y entre emoción y cocción, se terminó el tiempo en la cocina.

Una vez concluido el tiempo, los participantes fueron llevando sus platillos ante los jurados. Micaela fue la primera en pasar con una torta rellena de arroz con leche. Al jurado le encantó.

Siguió Guillermo con una torta que estaba un poquito quemada. Después fue el turno de Silvia quien recibió críticas mixtas, le faltó acidez y un "power" en la boca a gusto de Muñoz. Marcos, mientras iba hacia los jurados intentaba recordar si le había puesto azúcar al relleno de cerveza negra. "Es una torta sutil", le dijo Bondoux.

Graciela, la ganadora del desafío anterior volvió a recibir elogios del jurado, aunque le pidieron que se la juegue más y salga de su zona de confort.

Verónica llegó con su torta que representa el esfuerzo que le costó construir su casa. "No es una torta, es como un postre. Muy rico", dijo Rauhut.

Juan Pablo no llegó conforme, "siento que me faltó prolijidad", dijo. La torta que tenía como sorpresa un relleno de pop, estaba pasado y había poco pop. "Adentro la torta no dió en la tecla. El pop húmedo no funcionó", le dijo Rauhut.

La deliberación del jurado

Luego de probar todas las tortas, el jurado se retiró para evaluar este primer desafío y elegir al ganador, o ganadora, y al primer eliminado de Bake Off.

"Vimos pasteleros que supieron cumplir la consigna. En general muy bien", dijo Rauhut. Los restantes jurados coincidieron.

El mejor pastelero de la jornada, quien se destacó en ambas pruebas fue Micaela. "Está perfecta, muy armonía y poca azúcar, como me gusta", le dijo Bondoux. "Trabajás súper prolijo y tranquila. Y sorprendiste con el arroz con leche dentro de una torta. Felicitaciones porque con eso nos dejaste con la boca abierta", dijo Muñoz.



Dos participantes estuvieron entre los peores de la jornada: Silvia y Juan Pablo. "Tu torta estaba con un diseño que nos gustó, de todas formas pudo haber sido trabajada mejor, sobre todo con el popcorn", le dijo Rauhut a Juan Pablo.



"Para mí a la torta le faltó power, tiene que llevarte, en un bocado, a muchas sensaciones", le dijo Muñoz a Silvia.



Luego de estas devoluciones, el jurado anunció que el primer eliminado era Juan Pablo.