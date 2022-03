Así es la lujosa vida de Juan Darthés en Brasil después de la anulación del juicio por abuso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A poco más de un mes de que se anulase el juicio que llevaba adelante la justicia brasileña contra Juan Darthés por la denuncia de abuso sexual contra Thelma Fardín, el exactor de Patito Feo lleva una lujosa vida en el país carioca. Así lo confirmó un informe emitido el miércoles en LAM, el programa conducido por el periodista Ángel de Brito.



Según revela la investigación, Darthés vive cómodamente junto a su mujer y sus dos hijos en Brasil desde que abandonaron Argentina en 2018 tras la denuncia de Fardín. Instalados en el país natal de Juan Rafael Pacífico Dabul, tal el verdadero nombre del actor, la familia se mueve entre dos lujosas propiedades.

Según informó LAM, con la venta de sus bienes en Argentina, Darthés adquirió un departamento en una de las zonas más exclusivas de Río de Janeiro, y otro en San Pablo. "El de la capital carioca posee una gran terraza con una hermosa vista al mar", revelaron. A su vez, agregaron que "la torre tiene seguridad las 24 horas, así como también varios y costosos amenities, con un valor que rondaría los 2 millones de dólares".



En la actualidad, no hay registro de que el actor esté trabajando o dedicándose a alguna profesión, y el informe asegura que su "único miedo" es que lo reconozca algún argentino y lo increpe. "Yo estuve a disposición de la Justicia desde el principio e incluso quise ir a Nicaragua, donde dicen que ocurrió todo pero no me daban las garantías para preservar mi vida", había declarado hace algún un tiempo a un medio brasileño.



A finales de 2019, el periodista Rodrigo Lussich publicó una serie de imágenes del exclusivo complejo de apartamentos que Darthés adquirió en Rio. En su momento, el periodista informó que, si bien mantiene un bajo perfil, el ex Soy Gitano mantiene una rutina habitual, y se lo vio haciendo trámites, tomando algo en un bar o ejercitándose en la playa.



A inicios de febrero de este año, Fardín publicó un video en su cuenta de Instagram para informar que el juicio contra Darthés había sido anulado. “Un tribunal superior de Brasil decidió volver a cero porque no hay jurisdicción”, explicó en su momento.



En su descargo, lamentó que se diera marcha atrás en la causa. “Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. El mensaje hoy es la impunidad, porque viajé a Nicaragua y ahí dijeron que había que juzgarlo. Después este tipo se fue prófugo a Brasil, donde dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo”, relató.



“Después de que la Justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos. Eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada, para que hoy tres tipos digan: ‘no, no hay jurisdicción’, cuando un juez ya se había expedido sobre el tema?”, agregó.

Con sorpresa ante la decisión del tribunal con el proceso tan avanzado, Fardin expresó: “Sabíamos que nos íbamos a encontrar con piedras en el camino, pero no así de raras”, y cuestionó: “Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que sobre un juicio que ya estaba iniciado y en su etapa final... evidentemente no quieren que se juzgue”.