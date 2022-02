Thelma Fardin apelará la anulación del juicio por violación contra Juan Darthés

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La actriz argentina Thelma Fardin anunció este jueves que apelará ante el Supremo Tribunal de Brasil la anulación del proceso en la justicia federal del vecino país contra su colega Juan Darthés, a quien acusó de violación, al hablar en un acto apoyado por Amnistía Internacional y mujeres artistas.

"Volver el juicio a fojas cero sería un escándalo y es revictimizante. Los abogados (de Darthés) quieren evitar que se llegue a una sentencia. Presentaremos una apelación ante la Corte Suprema (en Brasil, Supremo Tribunal)", dijo frente al consulado brasileño en Buenos Aires.

El juicio desarrollado en Sao Paulo contra Darthés, acusado de violar a Fardin en 2009 cuando esta era menor de edad, fue anulado por un tribunal regional federal y la causa se reiniciará en un tribunal estadual.

Por mayoría de dos votos a uno, los magistrados brasileños entendieron que el juicio contra Darthés debe tramitarse en un tribunal estadual de San Pablo y no en uno de competencia federal.

Fardin afirmó no saber "hasta qué punto pueden llegar a escalar las influencias y el poder de quienes se consideran intocables".



Darthés tiene también residencia y nacionalidad brasileña. La Constitución de Brasil no permite la extradición de nacionales, pero el Código Penal permite procesarlos en su territorio por crímenes cometidos en el exterior.

"En el fallo no hubo un cierre del proceso ni absolución del reo (Darthés), habiendo sido declarada la competencia de la justicia estadual para juzgar el caso", explicó el tribunal.

La actriz, de 29 años, denunció a Darthés en diciembre de 2018 ante la fiscalía de Nicaragua por el delito de violación en un cuarto de hotel en 2009. En aquel entonces, Fardin tenía 16 años y el actor, 44, y ambos participaban de una gira en Managua como parte del elenco de la popular serie televisiva juvenil Patito Feo.

El colectivo Actrices Argentinas participó del acto. Respalda a Fardin desde que hizo su denuncia, en el marco de los movimientos NiUnaMenos, NoNosCallamosMás y otros por los derechos de la mujer y contra la violencia machista, a la manera del MeToo estadounidense.

Los ministerios públicos fiscales de Argentina, Nicaragua y Brasil entendieron que hay prueba suficiente para enjuiciar a Darthes.