El imponente cumpleaños de Antonela Roccuzzo, con video viral de Messi, presencia de Suárez e invitados de lujo

En base a La Nación (GDA)

Antonela Roccuzzo cumplió 36 años y se rodeó de su familia y de sus amigos más allegados en su residencia en Miami. Durante el día la empresaria rosarina compartió una torta de cumpleaños con Lionel Messi y, por la noche, celebró en una fiesta llena de sorpresas. El capitán de la selección argentina apareció en un video viral en el que bailó y cantó a todo pulmón los temas de un invitado de lujo en la fiesta.

“Feliz cumple, princesa. Te amo”, expresó Leo Messi en su perfil de Instagram —donde hace pocos días llegó a la marca de 500 millones seguidores—, para desearle la felicidad en su día a la mamá de Thiago, Mateo y Ciro. El jugador de Inter Miami posteó una serie de fotos donde mostró el decorado de Disney con el que contó el inicio del festejo: la imagen de diversas princesas, entre las que se encontraron Cenicienta o Pocahontas.

Por la noche, la celebración continuó y Roccuzzo cambió sus jeans de tiro alto por un vestido ceñido en tono ocre. La empresaria deslumbró a todos y sorprendió con la torta que recibió por su cumpleaños, que contó con un estampado floreado de color rosado y una hilera de fotografías que tenían como protagonista a la modelo. En el más alto de sus pisos, una pluma blanca remataba la cúspide del pastel, junto a una letra “A” plateada.

“Insuperable”, escribió en sus redes sociales, donde compartió la intimidad del festejo de su cumpleaños con sus más de 39 millones y medio de admiradores en Instagram. La modelo además mostró quiénes fueron dos de sus invitados de honor: los artistas Bizarrap y Louta.

El productor argentino, de hecho, fue el incentivo del video que se volvió viral en las redes sociales y que tiene como protagonista a Leo Messi, quien aparece bailando y cantando a todo pulmón al ritmo de “Y nos fuimos en una”, en la colaboración #58 con Quevedo. El jugador de Inter Miami saltó al lado de sus compañeros y amigos Jordi Alba y Luis Suárez.

“Sos crack, Bizarrap”, escribió el capitán del conjunto albiceleste, acompañado de una instantánea junto a Jaime Martín James, popularmente conocido como Louta, Luis Suárez y Gonzalo Julián Conde, Bizarrap. Y añadió: “Hermosa noche con amigos”.

En tanto, Bizarrap también le dedicó unas sentidas palabras a Messi, en medio de lo que pareció que fue una velada espectacular que recordarán por siempre. “Qué linda noche, Leo. Sos el número 1″, apuntó el productor en uno de los comentarios de la publicación.

Otras celebridades también le desearon un feliz cumpleaños a Roccuzzo, tanto de la Argentina como de Miami, además de sus amistades en España. Una de las autoras de los mensajes que recibió fue Victoria Beckham, quien permaneció a su lado desde su llegada a Estados Unidos, cuando la familia se mudó ante los compromisos de Leo Messi con el equipo estadounidense. “Feliz cumpleaños. Besos”, escribió la pareja de David Beckham.