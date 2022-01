La angustia de Catherine Fulop preocupó a sus seguidores; la actriz contó qué le pasa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Catherine Fulop se ha convertido en una suerte de sinónimo de alegría. La actriz venezolana, radicada en Argentina, lleva sonrisas y buen humor a cada lugar al que va, o al menos esa es la impresión que deja.

Por eso, sus seguidores se preocuparon al verla extremadamente triste en una reciente emisión de MasterChef: Celebrity Argentina, el programa del que participa y que en Uruguay no se puede ver en televisión abierta.

En el capítulo del lunes, a Fulop se la mostró angustiada y al borde de las lágrimas. Cuando el jurado le hizo una devolución sobre su plato, ella se limitó a comentar que no estaba pasando un buen momento.

A partir de ahí, sus redes sociales se llenaron de mensajes con consultas sobre lo que le estaba pasando. Las alarmas se encendieron en el entorno de los admiradores de la venezolana, que quisieron saber cuál era el motivo que la hacía estar en ese cuadro de tristeza.

Por eso, Catherine Fulop decidió acudir a sus redes sociales para dar tranquilidad y explicar que lo que se vio el lunes, en realidad fue por algo que ocurrió hace varias semanas atrás.

"¡¡¡Mi gente bella!!! Bello martes para todos", comenzó Fulop en su posteo, con su habitual estilo entusiasta. "Quería contarles que la grabación de #MASTERCHEF fue justo antes de Navidad, tenemos algunos episodios adelantados; son fechas sensibles sobre todo si perdimos un ser querido", explicó. La referencia probablemente tuvo que ver con que en abril de 2021 falleció la madre de su pareja, Osvaldo Sabatini, por covid.

"Además me habían hackeado mis redes sociales y me estaban extorsionando, esos dias manejaba un nivel de estrés importante y creo que puede pasar que no siempre estemos pum para arriba. A eso sumarle los seres querido que no pueden estar con nosotros por la distancia (mi mamá esta en Venezuela) y ese fin de semana me había quemado la mano para completar el cuadro", relató con detalle, junto a una galería de imágenes entre la que había una foto de su mano con una ampolla.

Para tranquilidad de todos, dijo: "Ahora río porque ya pasó y me encuentro superbien. Se los quería contar porque mucha de mi gente que me quiere, me pregunta qué me pasa y en realidad es qué me pasaba esas tres semanas atrás. Bueno, no se preocupen me encuentro bien".

No fue la primera vez que Catherine Fulop se mostró emocionada hasta las lágrimas en MasterChef. Semanas atrás, había llorado por la competencia en sí, por su rendimiento en una prueba en equipo que, entendía, afectaba a todas sus compañeras.