Andrea Ghidone rompió el silencio sobre los abusos de Gianola: "Tiene un problema grave"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un mes después de haber hecho una primera declaración relacionada a la ola de acusaciones contra Fabián Gianola, Andrea Ghidone rompió el silencio y habló en profundidad de su propia experiencia.

Hace ocho años, la bailarina uruguaya decidió renunciar a la compañía en la que trabajaba con el actor argentino, luego de una serie de situaciones abusivas que vivió en el marco de la obra teatral Sé infiel y no mires con quien, en el verano marplatense.

Este jueves, en entrevista con el programa A la tarde del canal América y visiblemente afectada por la situación, Ghidone explicó: "Evité hasta acá hablar de esto porque es una parte de mi vida que ya la pasé, hace muchos años (...) Evité hablar de estos temas porque pienso que no me dignifican, y trato de no hacer nada hoy que me haga sentir orgullosa de mí".

Ante las preguntas del panel, dijo que Gianola hacía demostraciones de afecto "desubicadas", y que en esa época lo más habitual era intentar convivir con la situación, por temor a perder al trabajo.

De cualquier modo, Ghidone recordó que ella renunció a esa oportunidad laboral y dijo: "Hace ocho años hablé, cuando me fui de la compañía, porque lo que Fabián ha sumado son muchos enemigos a lo largo del camino. Yo me terminé yendo de la compañía y la pregunta era por qué me había ido. Y la respuesta es por lo que ahora salta todo esto".

"Creo que tiene un problema con las mujeres, un grave problema. Y lo más grave es que no lo reconoce. Una persona que dice: 'No tengo que pedir disculpas por nada', es de poco humano", señaló Ghidone en referencia a las recientes declaraciones del comediante, quien niega las denuncias sobre acoso y abuso sexual que hay en su contra.

La uruguaya explicó que Gianola "todo el tiempo buscaba situaciones donde estaba el toqueteo: el beso en la comisura, situaciones incómodas en las que no tenía la capacidad de leer el lenguaje de la otra persona, de rechazo, de tensión", y reconoció que se arrepiente de no haber podido actuar de otra manera en aquel tiempo. "Es fundamental que la mujer cambie su actitud. En ese momento, por miedo a perder tu trabajo, callabas", dijo.

En el relato de Ghidone se llegó a revelar que junto a sus compañeras de elenco y staff, combinaban la hora de llegada al teatro para poder entrar juntas y no exponerse a estar a solas con el actor. "La que se llevaba la peor parte era la vestuarista, porque era la que primero llegaba", lamentó.

Además, recordó una de las situaciones más graves que le tocó vivir con Gianola, quien decidió cambiar el libreto para generar, entre ellos dos, una escena que implicaba desnudez y contacto físico. La también actriz contó que en la obra, había una escena en la que ella estaba acostada en una cama y cubierta con la sábana, pero que su compañero de elenco decidió transformar la situación y cambió el guion: "Yo le tenía que ir a comer la boca, hacer un topless delante de él y de espaldas al público".



"Lo que me duele es no haber podido dignificarme en el momento", admitió Ghidone, profundamente conmocionada.

Gianola enfrenta una causa judicial y acumula cuatro denuncias por abuso sexual en su contra en el ámbito formal. Si se suman las acusaciones públicas y mediáticas, la cifra asciende a una docena.

Según recoge TN, el listado completo de denunciantes en los distintos frentes y a lo largo de los años lo conforman Fernanda Meneses, Viviana Aguirre, Ghidone, Dallys Ferreira, Celina Rucci, Luciana Salazar, Natacha Jaitt, Fabiola Yáñez, Mercedes Funes, Stefy Xipolitakis, Griselda Sánchez y ahora, la empleada doméstica de sus vecinos.