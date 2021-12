La uruguaya Andrea Ghidone también fue víctima de Fabián Gianola: su duro relato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andrea Ghidone sorprendió este martes al sumar su testimonio a la ola de denuncias contra el actor argentino Fabián Gianola, acusado de abuso sexual y de acoso por varias mujeres del ambiente.

La vedette uruguaya relató, sin dar detalles, que también fue víctima de los tratos de Gianola cuando trabajó con él, hace ocho años. Ambos compartieron el elenco de la obra teatral Sé infiel y no mires con quien, en la temporada de verano en Mar del Plata.

Ayer, a través de un audio enviado al programa A la tarde (América) que conduce Karina Mazzoco, Ghidone relató: "En su momento no hice ninguna denuncia. No hice ninguna denuncia porque obviamente tuvimos que naturalizar la situación y era algo con lo que teníamos que convivir, yo y todas las mujeres del elenco. En su momento yo lo hablé, me hace mucho mal hablarlo porque de verdad siento que tuvimos que soportarlo todas porque era la cabeza de la compañía".



Sensibilizada por la situación y mientras en el piso estaba otra de las denunciantes de Gianola, Viviana Aguirre, la uruguaya dijo: "Salir a hablar me da una sensación... Como de que tendría que haber hecho las cosas de otra manera" en su momento.

Sobre la actualidad, opinó: "Creo que si hay algo para aportar y sumar, que sea desde el lado de la Justicia y una vez que se defina, ahí sí hablar. Las cosas se están cambiando, no es fácil". Y aseguró que lo vivido con Gianola es algo que a nivel personal ya cerró.



Gianola tiene dos denuncias en su contra por abuso sexual con acceso carnal, por parte de Viviana Aguirre, que trabajó con él en radio, y de la actriz Fernanda Meneses que compartió un programa de televisión.

Los testimonios de acoso no han parado de aparecer en los últimos días. Además de Ghidone, esta semana también habló la ex Gran Hermano Griselda Sánchez, que trabajó con él en teatro; en sus declaraciones a TN dijo: "Tenía 'la mano loca', si te tocaba el culo. era ‘sin querer’. Cuando me llamaba para pasar un texto, siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. (...) Para mi fue tortuoso. Estuve triste durante mucho tiempo".



Gianola ha negado las acusaciones y la obra que iba a protagonizar este verano, Relaciones peligrosas, sería levantada.