A los 92 años, el magnate australiano Rupert Murdoch se casará por quinta vez; quién es la nueva novia

Agencia EFE

A los 92 años, el magnate australiano de los medios de comunicación Rupert Murdoch se comprometió para casarse por quinta vez, en esta ocasión con su novia, Elena Zhukova, una bióloga jubilada de 67 años.

Un portavoz de la familia Murdoch lo confirmó este viernes a la televisión estatal australiana ABC horas después de que el periódico New York Times adelantara la noticia.

Según el rotativo estadounidense, Murdoch y Zhukova mantienen una relación desde el pasado verano boreal y tienen previsto contraer matrimonio en una finca con viñedos que el magnate posee en California.

Zhukova, rusa y residente en Estados Unidos desde hace varias décadas, es una bióloga molecular retirada especializada en el estudio de la diabetes y ha trabajado en la Universidad de California y la de Los Ángeles.

Es el sexto compromiso nupcial de Murdoch, aunque uno de ellos no llegó a cumplirse. Fue con Ann Lesley Smith, una higienista dental jubilada con la que rompió su relación de forma abrupta el pasado año, apenas dos semanas después de anunciar su futura boda.

La noticia del próximo matrimonio (no han adelantado aún ninguna fecha) se produce medio año después de que el magnate abandonara su puesto de presidente de los grupos News Corporation y Fox News, hoy en manos de su hijo Laclan.