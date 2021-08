The Rolling Stones seguirá su gira por Estados Unidos tras la muerte de Charlie Watts

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

The Rolling Stones continuarán con la gira planeada por los Estados Unidos que comienza en septiembre, según informó la banda en medio del duelo por el baterista Charlie Watts, quien falleció este martes a los 80 años. “Las fechas de la gira de The Rolling Stones avanzan según lo planeado”, informó la productora Concerts West en un comunicado, respondiendo a las numerosas consultas que recibió sobre el estado de la gira No Filter.



La gira de los Stones por Estados Unidos tiene 12 fechas y se anunció originalmente para 2020 antes de que la pandemia obligara a posponerse. Comenzará el próximo 26 de setiembre en St. Louis, Missouri, y se extenderá hasta el 20 de noviembre en Austin, Texas.



Cabe recordar que el 4 de agosto, la banda anunció que Watts no podría acompañarlos en la gira debido a complicaciones médicas. Por lo tanto, Steve Jordan, colaborador de los Stones desde hace mucho tiempo y miembro de la banda que acompañó a Keith Richards en los noventa, tomaría su lugar. “Es un absoluto honor y un privilegio ser el suplente de Charlie”, dijo Jordan en su momento.



Watts se unió a los Stones en 1963 y fue uno de los tres únicos miembros que aparecieron en cada uno de sus álbumes, junto con Mick Jagger y Keith Richards. Su última actuación pública con la banda tuvo lugar en agosto de 2019 en el Hard Rock Stadium de Miami.



Este viernes, la banda publicó un video en sus redes sociales para homenajear al baterista de 80 años. Al ritmo de "If You Can't Rock Me", una de las canciones del álbum It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It) repasaron la vida de Watts a través de imágenes y fragmentos de entrevistas.

Según informaron al medio inglés The Sun fuentes allegadas a la banda, "Charlie era como un hermano para ellos, pero los Stones saben que él hubiera odiado que cancelaran los shows por él; es por eso que aceptó que sea reemplazado. Por ese motivo, cumplirán su deseo".



Por otra parte, The Sun informó que la banda está planeando un set especial para homenajear la vida del hombre que los acompañó desde 1963.