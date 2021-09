Todo sobre el regreso de ABBA: así son sus dos nuevas canciones y los hologramas de su show

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuarenta años después de su último álbum de estudio, la legendaria banda de pop sueca ABBA anunció su regreso con una transmisión por YouTube que fue vista por 235 mil personas.



El grupo liderado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid «Frida» Lyngstad anunció el lanzamiento de Voyage, su primer disco desde The Visitors(1981), que se editará el 5 de noviembre y ya publicaron dos adelantos: "I Still Have Faith In You" y "Don't Shut Me Down".

"Empezamos con dos canciones y luego nos preguntamos: ¿por qué no hacer todo un álbum?", explicaron Ulvaeus y Andersson en una conferencia de prensa realizada en Londres. "Pasaron 40 años, pero parece que el tiempo no pasó. Es increíble que después de tanto aún seamos amigos y disfrutemos de la compañía del resto", dijo Andersson.



Voyage incluirá diez canciones inéditas y, además de los temas pop al estilo de clásicos como "Dancing Queen" y "Waterloo", lanzarán un tema navideño. "Mantuvimos el espíritu de nuestros clásicos, pero el paso del tiempo nos permitió ofrecer una mirada más profunda en las letras. Esperamos que los fanáticos lo perciban", agregó Ulvaeus.

A su vez, el grupo anunció el inicio de la gira holográfica que están preparando desde hace cinco años. En julio de 2020, Ulvaeus había asegurado que el regreso era un hecho. “Deberían haber salido a finales del año pasado. [...] Debido a dificultades técnicas y la pandemia, se retrasaron las cosas”, comentó. Finalmente, hay novedades y será en 2022.



El tour que marcará el regreso del grupo, titulado ABBA's Voyage, se iniciará en Londres, donde se está terminando de construir un arena especialmente diseñada para este show.



Habrá shows seis noches a la semana y contará con versiones digitales de los miembros de la banda de Abba, acompañados por una banda en vivo de 10 integrantes. Según adelantó Andersson, interpretarán 22 de sus grandes éxitos y el primer show será el 27 de mayo.

Los llamados "Abba-tars" fueron diseñados por Industrial Light and Magic, la compañía de efectos visuales fundada por el creador de Star Wars, George Lucas, y más de 850 personas trabajaron en la recreación de Abba "en su mejor momento". Durante cinco semanas, los cuatro miembros fueron filmados con 160 cámaras y con tecnología de captura de movimiento para escanear cada gestos de los artistas.

"Queríamos hacerlo de morirnos", dijo, entre risas, Andersson. "Además, ya que lo filmamos nosotros, la representación es más precisa", agregó Ulvaeus. El videoclip de "I Still Have Faith In You" muestra un pequeño adelanto del resultado.