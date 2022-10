Ramones lanza en plataformas el recital que dio en 1994 en el Palacio Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las novedades de viernes en Spotify trajeron una sorpresa especial para el público uruguayo. Es que Ramones publicó en su perfil oficial la grabación del recital que ofreció en 1994 en Montevideo, en el Palacio Peñarol. Fue la única vez que la banda punk se presentó en el país, en un recital recordado por la mala acústica y por un entorno muy agitado.

Bajo el título Twilight Zone (Live 1994), fue subido a plataformas el bootleg o edición pirata que llevaba mucho tiempo circulando en internet. Se trata de la transmisión radial completa, realizada por la 100.3, en su período de transición entre El Dorado FM y La X.

La edición subida a, por ejemplo, Spotify, cuenta con todos los comentarios de la emisión radial que conducía un joven Andrés Sanabria, hoy director del sello discográfico Bizarro Records.

El recital tuvo lugar el 14 de noviembre de 1994, en el marco de la gira de presentación de Acid Eaters. La banda tocó una treintena de temas y tuvo como show de apertura a Trotsky Vengarán, que había comenzado a tocar apenas unos años antes.

Fue una actuación sin respiro, que abrió con "Durango 95", cerró con "Beat on the Brat" y repasó temas fundamentales como "Biltzkrieg Bop", "Rock N' Roll High School", "I Wanna Be Sedated", "Rockaway Beach" y así. Hubo un clima caldeado por la represión policial, pogos salvajes y un show que, ahora, tiene nueva vida en el streaming.

"El recital comenzó 21.30. Cincuenta y cinco minutos seguidos sin parar de música de los Ramones, y una selección que realmente ha pasado por gran parte de su repertorio y de sus discos desde el comienzo. Una de las bandas más importantes del rock and roll, por primera vez aquí en nuestro país", se lo escucha a Sanabria decir durante el intervalo, mientras de fondo suena el grito del público que repite el tradicional "¡Olé, olé, olé!".

Los Ramones se mantendrían activos dos años más. Luego, varios de los integrantes que pasaron por el grupo en distintos períodos, Marky Ramone sobre todo, llegarían a Montevideo con diferentes proyectos y para repasar aquel repertorio clásico.