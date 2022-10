La Ossodre presentó a su nuevo director: es de Suiza y tiene fuerte conexión con Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con presencia de autoridades del Sodre y el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, en el Auditorio Nacional Adela Reta se anunció que el maestro suizo Nicolás Rauss será el director de la Orquesta Sinfónica del Sodre desde enero de 2023.

Rauss, quien en mayo pasado dirigió a la Filarmónica de Montevideo con el Concierto de Aranjuez, tiene una fuerte conexión con Uruguay. “La primera razón para estar acá es mi amor por el país, que conocí en diciembre de 1980”, dijo el maestro en conferencia. “Luego volví en 1984 y estuve durante 12 años. Y de los países de Sudamérica en que estuve -Argentina, Chile y Uruguay-, Uruguay es mi lugar predilecto”.

Acerca de la Ossodre, el director opinó que, desde que la conoce, la orquesta atraviesa su mejor momento y eso ya tiene un tiempo. En ese sentido, también se refirió a las polémicas salidas de sus antecesores, entre ellos Diego Naser y recientemente Stefan Lano.

“Sé que a mis cuatro predecesores no les fue fácil y muchas veces no se fueron bien, así que imagino que habrá dificultades”, reconoció. “Yo vendré con espíritu conciliador para tratar de aportar lo poco que me queda de suizo: el talento de acordar”.

Si bien Nicolás Rauss asumirá el cargo desde 2023, se lo podrá ver al frente de la Ossodre el próximo fin de semana.

Este 15 y 16 de octubre, será el director invitado de la Orquesta en el concierto en el que se hará la Novena Sinfonía de Beethoven.

De esas galas, Rauss avisó que antes de la función, junto a la orquesta van a interpretar trozos de la Sinfonía para que el público conozca la importancia de algunos de sus pasajes. Y comentó: “Creo que habría que tocarla muy poco, porque las obras excepcionales deben quedar para las excepciones”.