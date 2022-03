Mujica y Topolansky fueron a ver a Agarrate Catalina, y la murga reaccionó a puro chiste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes, la última etapa de la segunda rueda del Concurso de Carnaval (que fue, en verdad, la quinta, pero había sido reprogramada dos veces), se coronó con la actuación de Agarrate Catalina.

La murga defensora del título de la categoría, firme candidata al primer puesto, hizo una nueva presentación de La involución de las especies y entre el público contó con la presencia de José Mujica y Lucía Topolansky, que fueron ovacionados por el público presente.

El expresidente y la senadora concurrieron al Teatro de Verano para acompañar al conjunto con el que han construido un estrecho lazo. Muchas veces llamada "la murga del Pepe", la Catalina ha elogiado pero también ha criticado al referente del MPP.

El lunes, con su presencia en la platea, el cupletero Rafa Cotelo aprovechó para soltar algunas chicanas respecto a la pareja. Es que en el espectáculo de este año, Yamandú Cardozo y Cotelo representan dos modelos ideológicos: el primero está a favor de la izquierda, mientras que el segundo entiende que "la izquierda ya fue" y celebra que Uruguay tenga, por fin, "un presidente rubio".

En ese ida y vuelta jocoso y motivado por las visitas, Cotelo bromeó e introdujo algunas de las mechas más graciosas de la noche. "¡No me hagas comparar a esos dos viejos tatú, a esos dos viejos mulita! Ay, no me digas que trajiste a los viejos de vuelta. No les hagas eso, teneles piedad", comentó el también comunicador. "Vienen porque es más calentito acá que el rancho en el que viven. Pero metelos en contenedor de Cachete (Espert) y pasales comida por abajo de la puerta, aunque sea".

"A mí me da tremendo orgullo esa pareja presidencial", respondió el personaje de Yamandú Cardozo, y el de Cotelo contestó: "¡Por favor, Yamandú! ¡Comparame estos dos viejos tatú, que pueden ser tapa de Todo Camping, al lado de estos dos siberianos albinos de La Tahona!", en referencia a Luis Lacalle Pou y Lorena Ponce De León.

Además de Mujica y Topolansky, anoche en el Teatro de Verano estuvieron el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Según reveló Fabián Cardozo, integrante del equipo de Siempre Carnaval de Sport 890 y la 102.9 FM, en el Collazo también estuvieron el entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera, y el cantante argentino Patricio Fontanet, ex Callejeros y actual frontman de la banda Don Osvaldo.

Agarrate Catalina fue una de las clasificadas a la Liguilla 2022. Volverá al Teatro este jueves, junto con la revista Tabú y humoristas Los Chobys.