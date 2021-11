Louis Tomlinson anunció show en el Antel Arena para el 24 de mayo de 2022: los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante británico Louis Tomlinson, exintegrante de la famosa boyband One Direction y ahora con carrera solista, se presentará en Montevideo el 24 de mayo de 2022. La noticia fue anunciada por el artista en sus redes sociales, quien llegará a Uruguay para presentarse en el Antel Arena. Todavía no se publicó información sobre de la venta de entradas.



Esta será la segunda presentación de Tomlinson en un escenario uruguayo, y la primera como solista. En 2014, en pleno fervor de One Direction, el grupo actuó en el Estadio Centenario, con gran éxito.



La visita de Tomlinson se enmarca dentro de la gira mundial de presentación de Walls, su álbum debut como solista, que se lanzó en enero de 2020 y que ya alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify.



Entre los logros de su etapa solista, se incluye el premio a la mejor canción en los Teen Choice Awards 2019 por "Two Of Us", el primer sencillo de su disco solista. “Me siento como un artista nuevo porque me tomó un tiempo sentirme cómodo solo, aprender a confiar en mi instinto y asegurarme de obtener lo que quiero. Me siento más confiado que nunca, como compositor y cantante, y mucho más maduro", dijo el cantante tras el lanzamiento de "Two Of Us".



La gira de presentación de Walls se inició a comienzo de 2020 en Europa, pero la irrupción de la pandemia obligó a posponerla tras la realización de dos conciertos en España. Por lo tanto, su gira se retomará en enero del 2022 en el South Side Ballroom de Dallas, Texas y se extenderá por Estados Unidos hasta el 31 de marzo, mientras que en Europa iniciará por Reikiavik, Islandia y finalizará en Doncaster, Reino Unidos el 23 de abril.



Su visita a Uruguay estará enmarcada en una parada por Latinoamérica, que incluirá recitales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Puerto Rico.



Esta no es la primera vez que un ex One Direction programa una visita a Uruguay. En marzo de 2020, el irlandés Niall Horan anunció un show para el 30 de noviembre de ese año en el Teatro de Verano. Sin embargo, la pandemia del coronavirus obligó a cancelar el show. "La gira mundial Nice to Meet Ya de Niall Horan, que incluye el espectáculo de Montevideo, se ha cancelado debido a las circunstancias actuales sin precedentes. Niall Horan espera ver pronto a sus fanáticos de Uruguay", se anunció en la web de Acceso Ya, la página que vendía las entradas para su recital.