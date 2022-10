Lollapalooza Argentina 2023: ¿cómo se consiguen las entradas para cada día?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A días del anuncio de la grilla del Lollapalooza Argentina 2023, el festival dio a conocer su programación para cada una de sus tres jornadas. Así, se anunció que Drake y Rosalía serán los artistas más importantes del viernes 17 de marzo; Blink 182 y Tame Impala encabezarán el sábado 18; y Billie Eilish y Lil Nas X le pondrán el broche de oro al domingo 19.



Las entradas para el festival que se celebrará nuevamente en el Hipódromo de Palermo (Buenos Aires) se consiguen a través de All Access, y hay dos opciones disponibles; todas sin el costo de servicio de la ticketera. La adquisición de tickets diarios cuesta 20.000 pesos argentinos, mientras que el abono para los tres días se vende a 50.000 pesos argentinos. Según el cambio oficial de este viernes, los ingresos costarían 5.429 pesos uruguayos y 13.573 pesos uruguayos, respectivamente.



La octava edición del Lollapalooza Argentina 2023 es producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell, y será transmitido por Flow. Por otra parte, el festival contará con el debut de artistas como Billie Eilish, Drake y Lil Nas X en Argentina.

A continuación, la grilla para cada día del festival:

Viernes 17 de marzo:



Drake, Rosalía, Armin Van Buuren, Trueno, Alison Wonderland, Chano, Aurora, Tove Lo, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, Cigarretes After Sex, Omar Apollo, Álvaro Díaz, John Summit, Dante Spinetta, Villano Spinetta, Young Miko, 100 Gecs, Suki Waterhouse, Guitarricadelafuente, Oscu, Silvestre y la Naranja, The Change, Flaca, Plastilina, An Espil, Paz Carrara, PAnther, Guillermo Beresñak y Nani.



Sábado 18 de marzo:



Blink-182, Tame Impala, Jane's Addiction, The 1975, Jaime XX, Fred Again, Melanie Martínez, Usted Señalemelo, Mora, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, Purple Disco Machine, Bresh, Catupecu Machu, Ryan Castro, Nafta, Nora en Pure, Elsa y Elmar, Papichamp, Rusowsky, Ralphie Choo, 1915, Kchiporros, Borke Carrey, Delfina Campos, Melanie Williams & El Cabloide, Florian, Ángela Torres, Sassyggirl y Friolento.



Domingo 19 de marzo:



Billie Eilish, Lil Nas X, María Becerra, Claptone, Kali Uchis, Diego Torres, Conan Gray, Rise Against the Machine, Dominc Fike, Polo & Pan, Gordon City, Tokischa, Cami, Gera Mx, Callejero Fino, Modest House, Rei, Rojuu, Hot Milk, Muerejoven, Gauchito Club, Odd Mami, Dueline, Connie Isla, Oh! DulceAri, León Cordero, Camilú, Mia Zeta, Soui Uno y Mora Navarro.