La reunión más esperada del rock: Paul McCartney estará en el nuevo disco de The Rolling Stones

Paul McCartney será parte de una de las canciones del nuevo disco de The Rolling Stones, según anunció la cadena CNN. El medio estadounidense confirmó, a través de un representante artístico del grupo liderado por Mick Jagger, de 79 años, esta colaboración en la que el exmiembro de The Beatles tocará el bajo.

La fuente negó además que esa colaboración incluyera al otro miembro superviviente de la banda de Liverpool, Ringo Starr, tal y como habían anunciado algunos medios. La grabación "no incluye a Ringo Starr en absoluto", señaló el representante a la CNN. Pero los rumores persisten.

Por otra parte, Variety informó el martes de que el ex-Beatle había grabado partes del bajo "para un próximo proyecto de The Rolling Stones dirigido por el Productor del Año en los Grammy 2021, Andrew Watt”.

McCartney y Watt ya habían trabajado juntos en el pasado. En una entrevista de 2021, Paul describió una reunión con el productor: “Fui a tomar una taza de té y, por supuesto, terminamos haciendo una canción”.

En un mensaje en video publicado en sus redes sociales en enero, el guitarrista Keith Richards le avisó a sus seguidores que "hay nueva música en camino".

El nuevo disco del grupo, el primero de canciones inéditas desde A Bigger Bang (2005), incluirá las últimas grabaciones de Charlie Watts, el histórico baterista del grupo, fallecido en 2021. “Dejame decirlo de esta manera —explicó Richards a la revistas Rolling Stone—: no has escuchado lo último de Charlie Watts”.

EFE