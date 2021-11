Inés Errandonea presenta "La vida real", el disco que le trajo un Graffiti y varias alegrías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Graffiti a mejor artista nuevo que consiguió este año fue el premio que vino a rematar un proceso de intensidad, colores rosa y buenos augurios. En ese aerosol, Inés Errandonea materializó, de algún modo, la buena cosecha que vino tras la salida de su disco debut, La vida real, uno de los trabajos uruguayos más relevantes del año pasado.

Ahora, todo ese proceso —la ópera prima, la buena acogida que tuvo entre crítica y público, y el Graffiti a modo de reconocimiento— se celebrará en la Sala Zitarrosa, donde el martes próximo presentará, finalmente, La vida real. Será a las 21:00 y hay entradas en Tickantel.

“Nunca hice algo tan grande en ningún sentido”, dice Errandonea, en la cuenta regresiva de un espectáculo que combinará banda expandida, invitadas y un cruce de disciplinas que caracteriza a su recorrido artístico.



Lo audiovisual y lo performático entrarán en juego en la puesta en escena de La vida real, un disco que en cada expresión (los videoclips, las piezas gráficas, los shows) aporta “nuevas capas de sentido”. “Es casi tan importante la presencia de esas otras puntas como la de la música en sí. Un amigo me decía: es como que estás componiendo un show, y tiene mucho de eso”, asegura la cancionista. “Esto nunca arrancó como un disco conceptual, pero ha terminado siendo así”.

Ese devenir conceptual es, para el caso, un relato cotidiano de las emociones personales, del enojo a la ternura, del dolor al deseo. Son 12 canciones originales y de una paleta sonora bien amplia que en la Zitarrosa tendrán a Sebastián Macció en batería, Juli Taramasso en bajo y Rodrigo Gambeta en guitarra como banda base.



En los últimos días, además, Errandonea se dio cuenta de que de 18 o 19 personas que pasarán por el escenario, 14 son mujeres y el número crece si se extiende la vista a las áreas técnicas y de producción.



“Y me emociona un poco. Me re emociona, en verdad”, reflexiona. “Cuando era chica, era la típica que quería ser cantante y actriz. Después va pasando la vida y tenés que elegir una carrera, y medio pensás que eso era un sueño infantil. Que no lo perseguí durante mucho tiempo, porque no lo considerás como una posibilidad real y gran parte de eso es porque no había muchas referentes mujeres. Tuve la suerte de crecer cerca de Carmen (Pi), pero son cosas muy puntuales y no lo ves en el horizonte. ¡Productoras mujeres casi no existían! Y eso está recontra cambiando y contagia pila. Me contagia ver mujeres en el escenario apoderándose del espacio desde otro lugar”.

el deseo El futuro de la composición en Inés Errandonea

Integrante del grupo vocal Coralinas que dirige Carmen Pi y trabajadora por años de la industria del cine, Inés Errandonea lanzó su primer EP en 2017, de la mano de Dany López.



La vida real, el disco que ahora presenta, fue grabado en Buenos Aires (donde la uruguaya vive parte de su tiempo; el resto lo pasa en Montevideo), producido por Juanito El Cantor y lanzado en octubre de 2020.



Ahora, Errandonea concentra fuerzas en la presentación del martes, y luego se imagina un diciembre dedicado a la composición. En la Zitarrosa adelantará parte del nuevo cancionero que viene construyendo y sobre el futuro, revela: “Creo que sigo siendo yo la que compone, capaz que desde un lugar un poquito diferente. Estuve explorando un terreno del deseo como concepto y tengo ganas de hacer algo por ahí. Y puede ser que haya algo menos rosa; ya no hay mucho pastel”.