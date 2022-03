Guns N Roses vuelve a Montevideo pero con su formación original: fecha, lugar y entradas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes y sin campaña de expectativa alguna, llegó el anuncio del show internacional más grande que recibirá Uruguay en 2022, al menos de lo informado hasta ahora: Guns N Roses, con su formación original, se presentará el 2 de octubre en el Estadio Centenario.

La banda liderada por Axl Rose ya actuó en Montevideo, en ese mismo recinto, en 2011, y fue un recital inolvidable por un montón de aspectos: los excéntricos pedidos de su frontman, la tardanza en el comienzo de la actuación y, fundamentalmente, porque este espectáculo fue el que abrió la puerta de manera definitiva a las visitas musicales de gran escala.

Sin embargo, de los Guns N Roses que se hicieron fenómeno mundial a fines de los ochenta, solo estaba el cantante de cabello largo y voz aguda. Su histórico compañero, el guitarrista Slash, también tocó en el país: en 2012 en el Teatro de Verano, junto a Myles Kennedy and the Conspirators.

Pero este anuncio es histórico porque será la primera vez que los Guns, con sus miembros originales Axl Rose, Slash y el bajista Duff McKagan, llegarán juntos a Montevideo. Los acompañan Dizzy Reed y Melissa Reese en teclados, Richard Fortus en guitarra rítmica y Frank Ferrer en batería.

La banda vendrá en el marco de su South American Tour 2022, la continuación de Not In This Lifetime... Tour que comenzó en 2016 y confirmó el regreso del núcleo original. El anuncio oficial llegó a través de las redes sociales de los Guns; la producción, como en todos los shows que se realizan en el Estadio Centenario actualmente, es de la local AM.

La preventa de entradas comenzará este miércoles a las 10.00 a través de la web Acceso Ya y presencial en los locales de Redpagos. La venta general se habilitará el viernes 25 y aunque los precios no se han detallado aún, se informó que las entradas se podrán adquirir hasta en 12 cuotas sin recargo.



La formación histórica de Guns N Roses tenía, además de a Axl, Slash y McKagan, a Steven Adler e Izzy Stradlin. No participaron de esta reunión salvo por invitaciones especiales.

Izzy, Steven, Axl, Duff y Slash en los ochenta: los históricos Guns N Roses

Los Guns son una de las bandas de rock y hard rock más populares de todos los tiempos. Tienen uno de los mejores y más vendidos álbumes debut, Appetite for Destruction, que fue lanzado en 1987. Allí estaba su canción más popular, "Sweet Child o' Mine", rodeada de otros hits como "Welcome to the Jungle" o "It's So Easy".

Luego vinieron G N' R Lies, Use Your Illution I y II y The Spaghetti Incident, todos lanzados en un período de apenas cinco años. El impacto de la popularidad, el cansancio de las giras y el desgaste de las relaciones humanas hizo que el grupo se disolviera para 1994.

Axl Rose y Slash, sus principales referentes, se mantuvieron siempre activos, cada uno con sus proyectos. El cantante sostuvo la bandera de Guns N Roses cuando en 1998 volvió a los estudios; desde entonces siguió grabando y retomó los conciertos, en compañía de nuevos músicos. El último trabajo editado es Chinese Democracy, que salió en 2008 y al que le dedicó toda una década. Se especula con que pronto podría salir, como resultado de este regreso, un disco de temas inéditos.

En la gira, la banda también pasará por Buenos Aires, Chile y Lima. Antes, en setiembre, estará en el Rock in Rio de Brasil.