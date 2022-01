Encuesta: ¿cuál es el hit del verano 2022? Votá a tu canción favorita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El verano está en marcha y, como todos los años, la escena musical se llena de candidatos que pelean por ganarse el puesto del hit de la temporada. Como es habitual, el reggaetón y la cumbia siguen siendo los géneros preferidos para las playlists que ofician de banda sonora para los días de calor de un verano totalmente atípico.



Al mirar la lista de éxitos de plataformas como Spotify y YouTube, todo parece indicar que el ganador de la región es "Bar", la pegadiza colaboración entre Tini y L-Gante, que actualmente es la canción más escuchada de Spotify por los uruguayos.

Y si el criterio para encontrar el hit del verano se centra en lo más popular de la plataforma, entonces el Top 3 debería completarse con "Tiago PZK BZRP Music Sessions #48", que además es la segunda canción más escuchada de YouTube por los uruguayos; y "Titán", de Salastkbron.



La escena local también ofrece unos cuantos éxitos que no han dejado de sonar durante enero. Por ese lado van "Ya no llora", que marcó el regreso de Márama tras varios años de ausencia; "Full soltera", la colaboración entre El Reja y el youtuber Fede Vigevani; y "Te mentiría", de The La Planta.



Pero si extendemos la muestra, el mayor éxito del momento es "abcdefu", la canción de la estadounidense Gayle que, desde hace semanas, es el tema más escuchado del mundo en Spotify. Ese podio se completa con "Stay", la colaboración entre Kid Laroi y Justin Bieber que se hizo viral en Tik-Tok; y "Gasoline", el nuevo sencillo de The Weeknd.



Para conocer cuál será el ganador del hit del verano 2022, en la redacción de El País seleccionamos 21 posibles candidatos, y ahora te invitamos a que elijas tu preferido. El viernes 14 se conocerán los resultados y contaremos la historia de la canción ganadora el lunes, en la sección Espectáculos.