El homenaje a Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar en Montevideo: fecha, lugar y cómo comprar las entradas

Uno de los fenómenos musicales más impensados de 2026, el espectáculo Serú Girán por Lebón y Aznar, llegará a Uruguay este 17 de diciembre, con un show en el Antel Arena.

Eso ya se sabía. La novedad es que ayer se pusieron en venta las entradas: están en Tickantel y van de 1.950 4.400 pesos.

El espectáculo reúne a dos de los cuatro integrantes de Serú Girán, la tercera banda de Charly García después de Sui Generis y La máquina de de hacer pájaros. García no participa del proyecto y Oscar Moro, el baterista, falleció en 2006.

El reencuentro entre el guitarrista David Lebón y el bajista Pedro Aznar se dio en el Quilmes Rock de 2025. Desde entonces no han parado de presentarse en vivo en una gira que incluye siete Movistar Arena porteño con entradas agotadas y visita a varios países de la región.

Discos como La grasa de las capitales, Peperina o el contundente en vivo No llores por mi Argentina los presentaron como una de las grandes bandas argentinas de la historia. Ayudaron canciones como “Seminare”, “Peperina”, “No llores por mi Argentina”, entre decenas se han convertido en clásicos.

Su última visita a Uruguay fue en su fugaz reencarnación de 1992.