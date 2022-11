Coldplay en Argentina: Tini fue la invitada sorpresa y cantó dos temas con Chris Martin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Anoche, Coldplay ofreció el quinto de sus diez shows en Buenos Aires. Y para celebrarlo, la banda encabezada por Chris Martin invitó a Tini Stoessel a cantar con ellos en el estadio de River Plate.



En un momento del show de los británicos, Martin se sentó al piano y empezó a tocar "Let Somebody Go", del disco Music Of the Spheres. La canción, que originalmente fue grabada junto a Selena Gomez y que en las primeras cuatro fechas de esta residencia en Argentina fue interpretada con H.E.R., tuvo a Tini Stoessel de invitada estrella.



Enseguida, el grupo acompañó a la argentina en la interpretación de "Carne y hueso", uno de sus últimos sencillos, y logró uno de los momentos más emotivos de la noche. "Perfecto, increíble", le dijo el británico a la estrella local en medio de la canción. Emocionada, ella le respondió: "Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me paso en la vida. Estoy extremadamente feliz".



En el concierto de anoche de Coldplay en Argentina, invitaron a Tini Stoessel y cantaron juntos “Let Somebody Go”, su colaboración con Selena.



En la despedida, ambos se fundieron en un abrazo ante un estadio que los ovacionó. “Gracias Tini”, señaló Martin. Horas más tarde, la artista que en octubre agotó el Estadio Centenario escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram: "Sigo sin poder creerlo. Gracias desde lo más profundo de mi corazón por esta oportunidad. Fue la noche más inolvidable de mi vida".

Los videos que capturan el momento se volvieron virales en redes sociales, y la cantante de "La Triple T" se tomó un momento para agradecerle el apoyo de sus fanáticos. "Gracias por sus mensajes llenos de amor. Lxs amo muchísimo. Estoy muy emocionada", escribió en su cuenta de Twitter.