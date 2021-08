Brian Travers, saxofonista y miembro fundador de UB40, murió a los 62 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La banda británica de reggae UB40 comunicó este lunes que su saxofonista y compositor Brian Travers falleció a los 62 años en su domicilio de Birmingham, centro de Inglaterra, acompañado por su familia.



"Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro camarada, hermano, miembro fundador de UB40 y leyenda de la música, Brian David Travers", informó la banda en un comunicado, en el que precisó que el fallecimiento ocurrió este domingo, después de "una larga y heroica lucha contra el cáncer". Los componentes del grupo declararon estar "devastados" y pidieron que se respete "la privacidad" de su esposa Lesley, su hija Lisa y su hijo Jamie.



Travers formó inicialmente UB40 en 1978 junto a James Brown y Earl Falconer, aunque poco después se unieron a la banda el resto de integrantes (Alistair Campbell, Robin Campbell, Norman Hassan, Michael Virtue y Astro), todos amigos procedentes de diferentes escuelas de su Birmingham natal y de familias trabajadoras.



El nombre elegido para el grupo hacía referencia al impreso que debían rellenar los parados para poder cobrar los subsidios por desempleo en el Reino Unido, en un guiño a sus orígenes y el compromiso social de UB40.



Durante sus más de 40 años en activo, el grupo ha logrado grandes éxitos con temas como "Red Red Wine" y "Falling In Love With You", al tiempo que ha llegado a vender más de cien millones de álbumes en todo el mundo. El grupo visitó Montevideo en dos ocasiones: 1989 y 2017.



Su primer recital en Uruguay se celebró en el Palacio Peñarol, y quedó en la memoria colectiva tras los incidentes con la policía antes del comienzo del show. Así lo recordaba el periodista de El País Andrés López Reilly: "Cuando el recital estaba por comenzar, la cola para ingresar de personas con entrada en su mano era enorme. Pero en un momento, al parecer la capacidad locativa se colmó. Las puertas se cerraron intempestivamente y eso molestó a los que habían pagado un precio bastante alto para ver a la popular banda de Birmingham".



"Efectivos policiales comenzaron a salir a 'disipar' a la gente de muy mala manera y se inició una lluvia de piedras. Seguidamente, la respuesta policial llegó en forma de golpes de cachiporra y hasta de sables. Y no solo de efectivos a pie. Otros a caballo comenzaron a correr por todo el predio circundante al Cilindro, que tenía una longitud de aproximadamente una cuadra antes de llegar a la calle".



"Mientras nos parábamos a contemplar un árbol que había tomado fuego por unas cubiertas de caucho incendiadas, un policía alienado nos confirmaba que todo estaba fuera de control disparando su arma al suelo, en medio del gentío. Todos corrimos a más no poder, tropezando por los pasajes de los complejos habitacionales del lugar, hasta quedar al margen del peligro. Los músicos británicos ni se enteraron de lo que ocurrió afuera", agregó.



El grupo volvió a Uruguay en 2017 para presentarse en el Teatro de Verano. "UB40 ejecutó, casi sin interrupciones, un repertorio de temas breves que utilizan al reggae como una olla en la que se mezclan canciones pop y baladas románticas para crear un espectáculo de postura optimista, tanto sobre el escenario como frente a él", escribió Pablo Staricco en El País tras el aquel show.



Luego de aquel show la banda siguió editando discos, como el interesante For de Many (2019). Sin embargo, Travers comenzó a tener problemas de salud, cuando los médicos le detectaron dos tumores en el cerebro, lo que le obligó a perderse en marzo de ese año una gira de aniversario de UB40.



No obstante, llegó a actuar por última vez con su banda en diciembre de 2019 en un concierto celebrando en el Arena Birmingham. Esa celebración quedó registrada en el disco en vivo UB40 at 40, donde repasaron clásicos como "Red Red Wine" y "Food For Thought"