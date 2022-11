Los artistas y las canciones más escuchadas en 2022 en Uruguay, según Spotify

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para los fanáticos de la música y los consumidores de Spotify, hoy llegó uno de los días más esperados del año: el día en que la plataforma devela qué fue lo más escuchado por cada persona, pero también en cada país y a nivel mundial. Eso, claro, implica a Uruguay.

Según los datos anunciados hoy, Bad Bunny es el artista más escuchado en Uruguay en 2022, y eso se corresponde con la tendencia global. Nadie, una vez más, pudo ganarle al puertorriqueño, que con "Titi me preguntó" logró una de las canciones más virales del año.

Sin embargo, el tema más escuchado por los uruguayos no fue suyo: el himno de 2022 según el servicio es la sesión de Bizarrap y Quevedo, también conocida como "Quédate". Es el hit del verano boreal y sonará en todas las pistas de la temporada que llega.

En las listas, Matías Valdez es el artista uruguayo mejor posicionado: está en el Top 10 de los más escuchados a nivel nacional, seguido por la banda No Te Va Gustar (12) y por The La Planta (20), La Vela Puerca (24), El Cuarteto de Nos (40) y Lucas Sugo (50).

Estos son los 10 artistas más escuchados del año en Uruguay:



1) Bad Bunny

2) Duki

3) María Becerra

4) Bizarrap

5) Rauw Alejandro

6) Tiago PZK

7) Tini

8) Quevedo

9) Emilia

10) Matías Valdez

Estos son las 10 canciones más escuchadas del año en Uruguay:



1) "Quevedo: BZRP Music Sessions, vol. 52", de Quevedo y Bizarrap

2) "La bachata" de Manuel Turizo

3) "Tiago PZK: BRZP Music Session, vol. 48", de Tiago PZK y Bizarrap

4) "Desesperados", de Rauw Alejandro y Chencho Corelone

5) "Me porto bonito", de Bad Bunny y Chencho Corelone

6) "La Triple T" de Tini

7) "Tu turrito" de Rei y Callejero Fino

8) "Una noche en Medellín" de Cris MJ

9) "Bar" de Tini y L-Gante

10) "Despechá" de Rosalía

global Los artistas y temas más escuchados del mundo

Estos son los 10 artistas más escuchados del año en el mundo según Spotify:



1) Bad Bunny

2) Taylor Swift

3) The Weeknd

4) Drake

5) Ed Sheeran

6) Harry Styles

7) Justin Bieber

8) Kanye West

9) Eminem

10) Rauw Alejandro

Estas son las 10 canciones más escuchadas del año en el mundo:



1) "As It Was" de Harry Styles

2) "Heat Waves" de Glass Animals

3) "STAY", de The Kid LAROI y Justin Bieber

4) "Me porto bonito" de Bad Bunny y Chencho Corelone

5) "Tití me preguntó" de Bad Bunny

6) "Cold Heart - PNAU Remix" de Elton John, Dua Lipa, PNAU

7) "Enemy" de Imagine Dragons

8) "Quevedo: BZRP Music Sessions, vol. 52", de Quevedo y Bizarrap

9) "Ojitos lindos" de Bad Bunny y Bomba Stereo

10) "Running Up That Hill" de Kate Bush