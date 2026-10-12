Cristina Peri Rossi publicará nueva novela en noviembre y suma otro libro a un año de gran actividad editorial

Cristina Peri Rossi sumará un nuevo título a un año de intensa presencia editorial en Uruguay. En noviembre llegará a las librerías locales Juego de espejos, su nueva novela, que será publicada por Seix Barral, sello de Planeta, y tendrá 576 páginas.

La historia parte del encuentro entre una escritora consagrada y Andrea, una joven poeta de poco más de 20 años. Lo que comienza como una relación atravesada por una pasión intensa se transforma en una exploración del deseo, los celos, la memoria, el cuerpo, el poder y las diferencias entre juventud y madurez. "El amor es la mirada de quien ama, no lo amado", plantea la presentación editorial.

En Juego de espejos, Peri Rossi vuelve sobre algunos de los territorios centrales de su obra: el amor, el erotismo, las contradicciones del deseo y la literatura como forma de mirar la experiencia. La novela también incorpora reflexiones filosóficas, cine y recuerdos, y pone en primer plano la relación entre dos mujeres unidas por la escritura y separadas por la edad y la experiencia.

La publicación llegará después de un año activo para la autora en el mercado local. A comienzos de 2026, Estuario publicó Turbación, un libro de relatos, mientras que Seix Barral volvió a poner en circulación La última noche de Dostoievski, novela originalmente publicada en 1992.

A esos títulos se sumó días atrás La nave de los deseos, una selección de su poesía publicada por Estuario dentro de la colección Napas. Preparada por Lil Castagnet, la antología recorre casi 20 libros, desde Evohé, de 1971, hasta Fata Morgana, de 2024, y reúne más de cinco décadas de escritura poética.

Juego de espejos será así la cuarta novedad editorial de Peri Rossi disponible este año en Uruguay. La novela apuesta por una narración extensa, de 576 páginas, en la que los diálogos, los recuerdos y las digresiones conviven con la historia amorosa. Según el adelanto de Seix Barral, el vínculo entre las protagonistas se vuelve también un espacio para pensar la admiración, la dependencia, los celos, el paso del tiempo y las transformaciones que deja una relación.