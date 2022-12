"La casa de los espíritus" de Isabel Allende cumple 40 años y llega a El País; los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La novela se basa en mi propia familia”, le contó hace muchos años Isabel Allende a la BBC hablando de La casa de los espíritus. “Aunque es la historia de una familia, también se trata de la historia de un país. El micromundo de la familia refleja el macromundo del país donde yo vivía, Chile. Aunque está narrada de una forma ficticia, exagerada, y tomo prestados personajes de otras familias, y algunos de los personajes están creados a partir de dos personas diferentes o de la vida de uno y el carácter de otro, yo los conocía a todos”.

La casa de los espíritus —que fue su primera novela y está cumpliendo 40 años desde su primera edición— es la nueva entrega de la Colección Isabel Allende que publica semanalmente El País. Sale 290 pesos cada tomo y se lo puede pedir a su canillita o acá .

La novela cuenta las aventuras y desventuras de cuatro generaciones de una familia, los Trueba, y cómo los acontecimientos históricos de Chile la fueron cambiando. Algunos eventos se presentan de una manera que ha vinculado La casa de los espíritus con el realismo mágico.



“Hay momentos en La casa de los espíritus en que uno ve que algo terrible está pasando en el país, sin que haya absolutamente ninguna explicación, excepto alguna forma de emoción colectiva que se ha desarrollado a partir de algo irreal, completamente mágico”, dijo Allende en aquella entrevista de la BBC.

La escritora también la definió como un “largo ejercicio de nostalgia, de memoria, de resucitar a los muertos, de reunir a quienes habían ido a parar a todas partes del mundo tras el golpe militar”. La casa de los espíritus vendió más de 70 millones de ejemplares y ha sido traducida a más de 30 idiomas.

Hay una versión cinematográfica de la novela estrenada en 1993 y dirigida por el sueco Bille August. Actúan Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas, en la que fue su tercera película en Hollywood.

Hace unos años, la plataforma de streaming Hulu había anunciado una miniserie basada en la novela, con Allende como productora ejecutiva. Ese proyecto parece no haber avanzado, aunque hubo una pandemia en el medio.

“Después de ese libro nunca he tenido necesidad de rogar a un editor para que me publique”, le contó en 2010 a la revista cubana Trabajadores. “Sin embargo, no he vuelto a leer ese libro, ni ningún otro que he escrito, pero lo recuerdo con mucho afecto”.

La Colección Isabel Allende de El País reúne 12 títulos de la chilena. Ya están disponibles De amor y de sombra y Más allá del invierno. Después de La casa de los espíritus vendrán Violeta, Inés del alma mía, El amante japonés, Retrato en sepia, Cuentos de Eva Luna, Mujeres del alma mía, El cuaderno de Maya y La hija de la fortuna.

