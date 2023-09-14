Todas las vidas de Hércules Poirot, "el más grande detective del mundo" que tiene nueva película

Sesenta y seis novelas policiales y 14 historias cortas hicieron de Agatha Christie la escritora más vendida de todos los tiempos: se estiman más de dos mil millones de ejemplares en todo el mundo. En todos ellos hay una muerte, un caso que no parece tener solución, un detective y una variedad de posibles culpables. Con esa fórmula, la autora británica se ganó el apodo de “La reina del crimen”.

Christie, que también es la autora de la obra de teatro con mayor tiempo en cartel (The Mousetrap, que se estrenó en 1952 y sigue), es entre otras cosas la creadora de Hércules Poirot, uno de los detectives más emblemáticos de la literatura de ficción.

Descrito como diminuto, de un metro sesenta de altura, de cabeza ovalada con cierta inclinación hacia un lado, refinado y siempre impoluto, ha sido el encargado de resolver los casos policiales que le ha presentado la autora a lo largo de 33 novelas y 50 historias breves publicadas entre 1920 y 1975. Su fama fue tan grande que el obituario de Poirot salió en la primera página del diario The New York Times.

Además de ser recordado por el ingenio para resolver los casos más complicados y por su personalidad un tanto vanidosa —se define como “el más grande detective del mundo”—, ha sido el bigote su gran sello distintivo. Siempre cuidadosamente prolijo.

Como todo personaje popular, Poirot fue llevado varias veces al cine. La primera en 1931 y, desde entonces, al menos en otras 10 ocasiones. Lo han interpretado Austin Trevor, Peter Ustinov, Ian Holm y Albert Finney, y también David Sucet, por 25 años y en 70 capítulos para la televisión inglesa. Ese Poirot es muy recordado.

En 2017, Kenneth Branagh fue el encargado de traer de vuelta al famoso detective belga a la gran pantalla. Asesinato en el Expreso de Oriente y Muerte en el Nilo (ambas en Star+), fueron las primeras entregas de una seguidilla con buena recepción del público, y una mixta acogida de la crítica.

Tenían un elegante diseño de producción, un vestuario lujoso y muchas caras conocidas, una impronta que se mantiene en otro flamante estreno.

Hoy llega a los cines Cacería en Venecia, tercera entrega de este “universo Christie” que ha armado Branagh como director y protagonista. Una vez más hay un gran elenco: Tina Fey, Michelle Yeoh, Jamie Dornan y Kelly Reilly interpretan a los protagonistas, y por ende, a los posibles culpables del caso. Pero a diferencia de las anteriores entregas, que eran fieles a los libros, aquí la historia de Las manzanas se adaptó con algunos cambios.

Tina Fey y Kenneth Branagh en "Cacería en Venecia". Foto: Difusión

No se trata de la novela más conocida de Christie, ni tampoco del caso más recordado de Poirot, aunque sí le permite al guionista Michael Green (nominado al Oscar por Logan y que ya se encargó del libreto de las dos películas previas), crear su propia historia detectivesca.

La compositora islandesa Hildur Guønadøttir, ganadora del Oscar por Guasón, es responsable de la banda sonora.

El cambio mas notorio es la locación, que pasa de la campiña inglesa a los canales de Venecia. Se mantiene eso de que Poirot ya está retirado, y llega al lugar de casualidad, pero el tono de la trama es distinto. Es que si bien Las Manzanas se desarrolla durante Halloween, una de las críticas de los lectores ha sido que la autora no utilizó ni el terror ni lo sobrenatural de esa festividad, y que todo podría haberse ambientado durante una reunión de té.

En Cacería en Venecia, sin embargo el tono sobrenatural escogido fue tema de conversación en redes sociales desde que se conoció el adelanto. Las primeras críticas elogian ese cambio más cercano al terror. En la película hay una médium, una madre que intenta contactarse con su hija muerta y, obvio, un crimen que se comete en el lugar y que solo Poirot logrará descifrar.

David Suchet en la serie "Poirot". Foto: Archivo

Medianamente elogiosas han sido las críticas, sobre todo hacia la interpretación de Branagh y a su dirección, más sombría. Recibió un 73% de aprobación en Rotten Tomatoes, puntaje similar al de Muerte en el Nilo (78) y muy superior al de Asesinato en el Expreso de Oriente (58), pero nadie ha sido tan entusiasta como para considerarla entre las mejores películas del año.

Ya sea fiel o no a lo que escribió la autora, esta Cacería en Venecia tiene un nuevo misterio, cuya solución siempre está frente al espectador. Solo hay que saber encontrar las pistas, y tener cerca a un detective como Poirot.