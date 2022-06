La película uruguaya de terror zombie que se gana los elogios de The New York Times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cine uruguayo continúa recibiendo elogios de la prensa mundial. A fines del año pasado, Ojos grises de Santiago Ventura fue elogiada por The New York Times como una de las mejores películas de ciencia ficción para ver en streaming. Aquí está disponible en Amazon Prime Video.

Ahora le llegó el turno a Virus 32, la película de Gustavo Hernández que protagonizan Paula Silva, Sofía González y Daniel Hendler. Acaba de salir de la cartelera de cines en Uruguay, pero en América del Norte goza de buena salud en el on demand.

En un artículo de The New York Times, publicado semanas atrás, la distinguieron como una de las cinco mejores películas de terror para ver en streaming. En Estados Unidos se la puede ver por el servicio Shudder.

Virus 32 se centra en Iris (Silva), quien tiene la peor noche de su vida junto a su hija Tata en un complejo deportivo abandonado durante el inicio de un apocalipsis zombie. Se filmó en el Club Neptuno.

"Esta tensa película en español del director uruguayo Gustavo Hernández es una versión segura y sorprendentemente ingeniosa del caos de los muertos vivientes", comienza el artículo firmado de Erik Piepenburg.

"Intensa y sangrienta, la película de Hernández llega al punto ideal para los fanáticos del terror que disfrutan tanto de los zombis como de una chica con agallas. Me cautivaron especialmente los momentos de belleza onírica, incluida una pelea submarina de bravura y una escena deslumbrante en la que el humo naranja llena una habitación, lo que obliga a Iris a luchar contra los demonios a través de una neblina majestuosa", agrega.

Otros portales internacionales y especializados han elogiado el film de Hernández, en esa misma línea.

Por ejemplo el sitio Slashfilm, dedicado al cine de terror, escribió: "Virus 32 juega en la misma caja de arena para cualquier fanático casual de los zombis o cualquiera que haya visto The Walking Dead. Algunas partes son totalmente derivadas (sin spoilers, pero los fanáticos del reinicio de Dawn of the Dead de Zack Snyder encontrarán un conjunto de personajes repetidos en la película de Hernández), otras solo modifican la fórmula".