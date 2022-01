¿Qué película uruguaya de ciencia ficción fue destacada por The New York Times?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como si se necesitara un mejor año para el cine uruguayo, el diario The New York Times elogió a una película uruguaya en un ranking de cinco películas de ciencia ficción para ver en servicios de streaming.

Se trata de Ojos grises, la película de Santiago Ventura que ya pasó por la cartelera de cines y se encuentra disponible en el servicio de streaming Amazon Prime Video.

La periodista Elisabeth Vincentelli de The New York Times fue la encargada de realizar este ranking que incluye a la uruguaya en una lista en la que también se encuentran títulos como Un lugar en silencio 2, The Colony y P1H: A New World Begins.

Sobre Ojos grises, la periodista escribió: "En esta película uruguaya, "las catástrofes" han afectado la visión de las personas de tal manera que solo ven sombras de gris, se han vuelto verdaderamente daltónicas. Y si necesita saber exactamente qué sucedió durante esas catástrofes, Ojos grises, desprovista de los habituales resúmenes explicativos, puede que no sea la película para usted. Esto es ciencia ficción alegórica, como Ceguera o Niños del hombre (no es tan buena como esas películas, pero se entiende la idea), y el meollo de la trama es lo secundario".

"Irónicamente, considerando el tema, la película de Santiago Ventura es visualmente impactante, ya que aparecen manchas de color en las imágenes en blanco y negro. Este no es un truco nuevo, pero se usa de manera efectiva aquí, especialmente porque el paisaje es impresionante".

"Y vemos bastante, ya que hay un elemento de road-movie en Ojos grises. La pequeña Ana (Cecilia Milano) y sus protectores Zeta (William Prociuk) y Jota (Rafael Soliwoda) son fugitivos, llevando una maleta llena de una droga sintética que permite ver colores a quienes la consumen. No hace falta decir que estas píldoras son muy adictivas y muy codiciadas, incluso por personajes poco sabrosos".

"La película no siempre es fácil de seguir, por lo que es mejor desconectar la parte racional de su cerebro y simplemente seguir adelante, aunque llamarlo un "viaje" podría ser más exacto".