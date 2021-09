Una película feminista se llevó el León de Oro de una Venecia que mostró los brillos del cine

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La directora francesa Audrey Diwan fue galardonada el fin de semana con el León de Oro del Festival de Cine de Venecia por el filme "L'Evénement" (“El acontecimiento”), una historia impactante y cruda para pedir la legalización del aborto.

"Fue difícil hacer este filme. Desafortunadamente sabemos que lo que contamos aún ocurre en el mundo", aseguró la directora al recibir emocionada el máximo galardón.

Diwan conquistó la 78 edición de la Mostra con esta adaptación de la novela homónima de Annie Ernaux, en la que relataba un traumático aborto clandestino en la Francia de 1963 para poder seguir con sus estudios, cuando someterse a esta práctica cuando era ilegal.

La francesa se convierte así en la sexta mujer en alzarse con este prestigioso galardón del certamen de cine internacional más antiguo del mundo, instaurado en 1932.

Este año, en la Selección Oficial de la Mostra, de las veintiuna películas a concurso, cinco habían sido realizadas por mujeres, frente a las ocho de la pasada edición.

The Lost Daughter, el debut como directora de la actriz Maggie Gyllenhaal se llevó el premio el mejor guion.

El jurado galardonó también con el León de Plata al director italiano Paolo Sorrentino, Óscar en 2014 con La gran belleza, por Fue la mano de Dios, una película autobiográfica ambientada en su turbulenta Nápoles natal y dedicada a Diego Armando Maradona.

Netflix se confirmó como líder del sector con los premios otorgados a Sorrentino y a la neozelandesa Jane Campion, galardonada por la dirección de El poder del perro.

En cuanto a los intérpretes, la estrella española Penélope Cruz fue premiada por su papel en Madres Paralelas de Pedro Almodóvar y el filipino John Arcilla por el de periodista en busca de la verdad en On the Job 2: The Missing 8, película de tres horas y 40 minutos de duración, dirigida por Erik Matti.

El festival, que programó unas 16 películas latinoamericanas en las varias secciones, premió al director boliviano Kiro Russo con el Premio Especial del Jurado de la sección Horizontes por El gran movimiento, una película experimental sobre la vida en la capital de su país.

La segunda Mostra veneciana en tiempos de pandemia se cerró después de diez días de cine en los que logró recuperar al menos parte del brío y del estrellato del pasado, después de la edición del pasado año, ciertamente deslucida por el virus.

Venecia tampoco tiene empacho en acoger películas con clara vocación comercial envueltas en un sello de autor, como ha sido el caso de Dune este año, lo que le garantiza que las imágenes de la alfombra roja darán la vuelta al mundo.

Solo con Duna la ambiciosa cinta de Denis Villeneuve, proyectada fuera de concurso, llegaron a Venecia Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Oscar Isaac y Jason Momoa.

Isaac también presentó, junto a Jessica Chastain, su adaptación para HBO de la serie Secretos de un matrimonioy juntos dejaron uno de los momentos más celebrados de la alfombra roja.

Antonio Banderas, Olivia Colman, Kirsten Dunst, Kate Hudson, Anna Mougalis, Charlotte Gainsbourgh o Tim Roth son otras de las celebridades que han desfilado por el Palacio del Cine del Lido y a ellos se unieron en el último día Matt Damon y Ben Affleck, éste último acompañado por la actriz y cantante Jennifer Lopez.

En las últimas cuatro ediciones las películas que han triunfado en la Mostra lo han hecho también en los Oscar Nomadland (2020), Joker (2019), Roma (2018) y La forma del agua (2017), ganaron Leones de Oro.