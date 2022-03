Oscar 2022: la Academia condenó las acciones de Will Smith y evalúa tomar medidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense reveló este lunes, a través de un comunicado oficial, que investigará el polémico hecho que involucró a Will Smith y Chris Rock en la gala del domingo.

"La Academia condena las acciones del Sr. Smith en la gala de anoche", expresó la organización hoy, horas después de un primer pronunciamiento escueto en el que se había limitado a ponerse en contra de toda forma de violencia, sin nombrar a nadie en particular.

En esta nueva publicación, los AMPAs apuntaron directo contra Will Smith, quien golpeó a Chris Rock en vivo en la ceremonia de los Oscar, luego de que este hiciera un chiste desafortunado sobre su esposa, Jada Pinkett.

Además, la Academia anunció que comenzó una investigación sobre lo ocurrido y avisó que podría haber sanciones. "Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", agregó.

Más temprano, la prensa estadounidense había dado cuenta de posibles sanciones contra Smith, en concreto por la agresión física que tuvo para con su colega mientras este presentaba la categoría de mejor documental. Rock, sin embargo, no presentó cargos sobre lo ocurrido.

Según el New York Post y teniendo como referencia el código de comportamiento de la Academia y algunas fuentes anónimas, por lo ocurrido, Will Smith podría, en el peor de los casos, perder el Oscar que ganó ayer, a mejor actor por su papel protagónico en Rey Richard: una familia ganadora. Nunca se le retiró un galardón a un ganador.

Sobre esa misma línea se expresó Whoopie Goldberg, integrante de la Academia, que hoy en un programa matutino de la televisión americana declaró: "No le vamos a quitar el Óscar. Habrá consecuencias, estoy segura, pero no creo que eso sea lo que hagan. Particularmente porque Chris dijo que no presentará cargos".



En cuanto a las consecuencias, primeros informes indican que lo más factible es que a Smith se le suspenda la membresía de la Academia, o bien se lo vete de próximas ediciones. Quizás por eso fue que el propio actor, en el discurso que dio este domingo, dijo: "Espero que la Academia me vuelva a invitar". ¿Sucederá?

Hasta ahora, la organización se limitó a comunicar que habrá una investigación y que se tomarán cartas en el asunto.