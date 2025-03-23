La película más vista de Netflix en Uruguay y el resto del Top 10 de este domingo, 23 de marzo de 2025

Redacción El País

El streaming se ha transformado en una de las variantes más famosas de entretenimiento y Uruguay no es la excepción. Plataformas como Netflix, Prime Video, Max o Disney+ modificaron la manera en la que se consume el contenido audiovisual, ofreciendo una amplia variedad de títulos para todos los gustos.

Cada vez son más usuarios los que eligen invertir su tiempo de ocio en disfrutar de las películas en Netflix, quizás por la ventaja que brinda el poder ver lo que queremos, cuando queremos y por la amplitud de un índice que todo el tiempo suma opciones.

Así, día tras día, la película preferida puede cambiar, o bien sostenerse. ¿Cuál es la principal elegida por los uruguayos este domingo, 23 de marzo de 2025?

1.- "Un lugar tranquilo: Día uno (A Quiet Place: Day One)"

La película "Un lugar tranquilo: Día uno" (A Quiet Place: Day One) se ha convertido en un fenómeno en Netflix, destacándose como la más vista en Uruguay. Esta tercera entrega de la saga, que actúa como precuela de las dos anteriores, nos sumerge en un mundo aterrador donde una mujer llamada Sam lucha por sobrevivir en medio de una invasión alienígena en la ciudad de Nueva York. Con criaturas sedientas de sangre y oídos ultrasónicos, la trama se desarrolla en un ambiente de tensión constante que mantiene al espectador al borde de su asiento.

La dirección de la película, que combina elementos de terror y drama, logra captar la esencia del miedo a lo desconocido. La historia de Sam no solo es un relato de supervivencia, sino también una reflexión sobre la resiliencia humana en tiempos de crisis. En un contexto donde la incertidumbre y el temor parecen ser parte de nuestra realidad cotidiana, la película resuena profundamente con el público, ofreciendo una metáfora sobre la lucha por la vida en circunstancias adversas.

El uso del silencio como herramienta narrativa es uno de los aspectos más destacados de "Un lugar tranquilo: Día uno". La ausencia de sonido no solo intensifica la atmósfera de tensión, sino que también invita a los espectadores a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la conexión humana. En un mundo donde la tecnología a menudo nos aísla, la película nos recuerda el valor de la empatía y la colaboración en momentos de crisis.

Además, la elección de Nueva York como escenario principal añade una capa adicional de simbolismo. La ciudad, conocida por su bullicio y actividad constante, se convierte en un espacio desolado y amenazante, lo que contrasta con la vida cotidiana que muchos de nosotros conocemos. Este cambio de perspectiva nos invita a cuestionar nuestra propia realidad y a considerar cómo reaccionaríamos ante una amenaza inminente.

La actuación de los personajes, especialmente de la protagonista Sam, es fundamental para transmitir la angustia y la determinación que caracterizan a quienes enfrentan situaciones extremas. La conexión emocional que se establece con el público es palpable, lo que permite que la historia trascienda el género de terror y se convierta en un relato humano sobre la lucha por la supervivencia y la esperanza.

En conclusión, "Un lugar tranquilo: Día uno" no solo es una película de terror que atrapa a los espectadores, sino que también ofrece una reflexión sobre la condición humana en tiempos de crisis. Su éxito en Netflix en Uruguay es un testimonio de la relevancia de su mensaje en el contexto actual, donde la incertidumbre y el miedo son sentimientos comunes. A través de la historia de Sam, la película nos invita a encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos y a valorar las conexiones que nos unen en momentos difíciles.

Las otras películas más vistas

2.- "Tornado. Atrapados en la tormenta (The Twister: Caught in the Storm)"

La película "Tornado: Atrapados en la tormenta" se ha convertido en un fenómeno en Uruguay, posicionándose como la segunda más vista en Netflix. Este documental, que se estrenó recientemente, ofrece una mirada impactante y conmovedora sobre el devastador tornado que azotó Joplin, Missouri, en mayo de 2011. A través de imágenes de primera mano, los espectadores son transportados a un evento natural que dejó una huella imborrable en la comunidad y sus habitantes.

Con un enfoque serio pero accesible, "Tornado: Atrapados en la tormenta" no solo documenta la fuerza destructiva del fenómeno meteorológico, sino que también resalta las historias de resiliencia y esperanza de quienes vivieron esta experiencia aterradora. Las narrativas personales entrelazadas con las impactantes imágenes permiten al público comprender la magnitud del desastre y la valentía de aquellos que enfrentaron la tormenta. Este enfoque humano es lo que ha resonado profundamente con la audiencia uruguaya.

La popularidad de la película en Uruguay refleja un creciente interés por documentales que abordan temas de desastres naturales y sus repercusiones en la vida de las personas. "Tornado: Atrapados en la tormenta" no solo entretiene, sino que también educa y sensibiliza sobre la importancia de la preparación ante fenómenos climáticos extremos. Sin duda, este documental se ha convertido en una obra relevante que invita a la reflexión y al diálogo sobre la naturaleza y su poder incontrolable.

3.- "Infinite Storm"

La película "Tormenta Mortal" (Infinite Storm) ha capturado la atención del público uruguayo, posicionándose como la tercera más vista en Netflix en el país. Esta obra cinematográfica narra el viaje de una mujer que, en medio de una tormenta implacable, se enfrenta a desafíos que la llevan a un profundo autodescubrimiento. La historia, protagonizada por Naomi Watts, no solo es un relato de supervivencia, sino también una reflexión sobre la resiliencia humana y la capacidad de encontrar luz en los momentos más oscuros.

En un contexto actual marcado por la incertidumbre y los desafíos globales, "Tormenta Mortal" resuena con fuerza. La película invita a los espectadores a explorar sus propias luchas internas y a reconocer la importancia de la conexión con uno mismo y con los demás. A medida que la protagonista navega por su propia tormenta, se convierte en un símbolo de esperanza y fortaleza, recordándonos que, a pesar de las adversidades, siempre hay un camino hacia la superación personal.

La recepción de "Tormenta Mortal" en Uruguay refleja un deseo colectivo de historias que aborden la vulnerabilidad y la fortaleza humana. En tiempos donde la salud mental y el bienestar emocional son temas de creciente relevancia, esta película ofrece una narrativa que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión. Así, "Tormenta Mortal" se establece como una obra significativa que, a través de su emotiva trama, logra conectar con el público uruguayo en un nivel profundo y personal.

Más películas del ránking de Netflix

El resto del Top 10 de las películas de Netflix en Uruguay hoy se completa así:

Estado eléctrico (The Electric State)

Morbius

La última parada de Arizona (The Last Stop in Yuma County)

En un confín del mundo (Pikku Siperia)

Revelations

Amigos imaginarios (IF)

Delicia (Delicious)

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.