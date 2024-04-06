"La historia sin fin", el clásico de fantasía cumple 40 años de su estreno y se anunciaron nuevas adaptaciones

Agencia EFE

La película La historia sin fin, estrenada el 6 de abril de 1984, inspirada en la novela fantástica del mismo nombre del escritor alemán Michael Ende, se convirtió en un éxito de taquilla; y generó varias secuelas.

Ahora se anunció que volverá a la gran pantalla con una nueva serie de adaptaciones producto de la asociación entre Michael Ende Productions y la productora See-Saw Films.

La noticia, según adelantó la revista Variety, pone fin a "la carrera" por una de las propiedades cinematográficas más atractivas, puesto que distintos estudios y plataformas de streaming habían mostrado su interés para adquirir los derechos de la historia escrita por Ende en 1979.

La novela La historia sin fin se convirtió en un 'bestseller' en Alemania, por lo que se tradujo a 45 idiomas y se vendieron millones de copias en todo el mundo. Saltó al cine con Noah Hathaway y Barret Oliver sus como protagonistas, y la canción original, interpretada por el británico Limahl, se convirtió en un clásico.

Gracias a la cuarta temporada de la serie Stranger Things de Netflix, la canción volvió a sonar en las radios de todo el mundo.

El anuncio de Variety menciona "varias películas", pero no se especifica si la nueva adaptación abarcará todo el argumento del libro, que tiene en su centro a Bastian Baltazar Bux, un niño que descubre un misterioso libro sobre el heroico Atreyu y su misión de salvar el reino mágico de Fantasía y a su gobernante.

A medida que lee el libro, Bastian deja de ser un simple espectador y, volando sobre el dragón de la suerte Falkor, se transporta él mismo a Fantasia y, la parte que sigue -relativa a la segunda mitad del libro- es la que no aparece en la película de 1984, dirigida por Wolfgang Petersen.

Otros nombres que formaran parte del nuevo proyecto son Iain Canning y Emile Sherman, que producirán para See-Saw junto a Roman Hocke y Ralph Gassmann, que lo harán para Michael Ende Productions.

Imagen de la película "La historia sin fin 2". Foto: Difusión.

"La historia es a la vez oportuna y atemporal, y realmente tiene la oportunidad de ser contada de una manera fresca", dijo Canning en declaraciones a Variety.

"Y parte de lo especial del libro es que puedes volver a él a diferentes edades de tu vida y encontrar diferentes niveles de significado. Así que es maravilloso que tengamos esta oportunidad de hacer una perspectiva fresca que tendrá nuevas capas y significados", añadió.

See-Saw, que tiene sede en Londres y Sídney, fue fundada en 2008 y se hizo famosa en 2011 gracias a El discurso del rey (2010), la adaptación de la obra teatral de David Seidler que le mereció el Oscar a la mejor película.