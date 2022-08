James Franco será Fidel Castro en el cine y estalló la polémica en Hollywood: los motivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fichaje de James Franco para dar vida a Fidel Castro en una película dirigida por el español Miguel Bardem encendió una agitada controversia en Hollywood, tanto por las acusaciones de abuso sexual vertidas contra el actor como por las quejas sobre su falta de ascendencia latina.

“¿Cómo puede aún estar pasando esto?, preguntó el colombiano John Leguizamo en un posteo de Instagram en el que criticó la “apropiación” que, según él, supone que un actor anglosajón encarne a un líder hispano.

Aunque Leguizamo insistió en que “no tiene ningún problema con Franco”, no dudó en llamar al boicot del film, debido a que el intérprete elegido “no es latino” y “Hollywood está robando las narrativas de su comunidad”. “Esto es jodido. Además es difícil contar esta historia sin engrandecerla, lo que estaría mal”, añadió.

La salvadoreña Ana Navarro-Cárdenas, presentadora del programa The View, uno de los más populares de la televisión estadounidense, fue más allá al criticar la mera inclusión del personaje de Castro en un film. “Quiero pensar que ningún latino querría interpretar y glorificar a un dictador asesino que atemorizó a Cuba durante seis décadas”, comentó.

Por su parte, el actor Jeff Torres, también de origen latino, señaló la falta de oportunidades para actores como él en la industria, y apuntó contra el estereotipo que todavía se sostiene en Hollywood y que suele asociar a los personajes latinos con el narcotráfico.

“Estoy haciendo pruebas para otro narcotraficante latinoamericano cualquiera y James Franco va en serio a hacer de Fidel Castro”, escribió en sus redes. Antes había tuiteado: “Imagina el acento cubano de Jaime Francó (anteriormente James Franco). Imagínatelo diciendo cosas en español”.

“Yo leyendo que James Franco tendrá que ‘construir’ un acento para Castro, cuando toda mi vida se han burlado de mí por no hablar inglés como una estadounidense y me han dicho innumerables veces que trabaje duro para deshacerme de él”, manifestó por su parte la rioplatense Sol Rodríguez, quien hace carrera en Los Ángeles.

Adelantándose a la polémica que se iba a venir, John Martinez O'Felan, el productor de la película, explicó en la nota de prensa que anunciaba el fichaje del actor, que se habían decantado por Franco porque de todos los interesados en el papel, él era el que tenía “más parecido facial”.

“Encontrar y convencer a James Franco para que interpretara a Castro fue un proceso divertido”, dijo Martinez O’Felan. “La orden original de nuestro director era encontrar un actor que se pareciera físicamente al verdadero Castro para construir desde ahí. Usamos la antigua herencia gallega de Fidel Castro como nuestra brújula focal, y luego revisamos todas las filas de actores con raíces latinas en Hollywood para encontrar a alguien que tuviera una estructura facial similar. Al realizar una búsqueda minuciosa de nuestros aspirantes a través del ojo de la genealogía española y portuguesa que tenían los gallegos, descubrimos que James, por lejos, tenía el rostro más parecido de los actores principales de nuestra industria, lo que significa que el enfoque iba a ser construir el acento de su personaje, e íbamos a tener una impresionante coincidencia para intrigar al público y dar vida a la historia con verdadera integridad visual”. La explicación también fue criticado.

Franco, nacido en Estados Unidos en 1978, tiene ascendencia judía, sueca y portuguesa.



Sin embargo, la polémica no quedó en los ancestros del actor, cuya carrera entró en declive después de una serie de escándalos sexuales y de denuncias por abuso por parte de varias mujeres, entre ellas la presentada en 2019 por un grupo de alumnas de sus clases de interpretación en la escuela de actuación Studio 4.

La demanda fue presentada inicialmente en 2019 por Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, quienes se apuntaron a su curso en 2014 y aseguraron que Franco impartía lecciones sobre escenas sexuales que consistían en “simulaciones de actos sexuales que iban mucho más allá de los estándares de la industria”. A la denuncia se sumaron más alumnos que indicaron que el actor grababa a algunas mujeres en sus ensayos y se acercaba a las jóvenes para prometer trabajos en proyectos de Hollywood que nunca se materializaban.

Por eso, Franco firmó un acuerdo con las víctimas por el que pagó 2,3 millones de dólares a repartir entre los afectados.

El papel de Fidel, en la película que dirigirá el español Miguel Bardem, supondrá el regreso al cine de Franco después de estas denuncias, que terminaron por anular sus proyectos con los grandes estudios cinematográficos de Hollywood.

El film, producido de manera independiente, se titulará Alina de Cuba, y contará con la actriz Ana Villafañe para encarnar a la hija del líder de la Revolución Cubana, Alina Fernández, y con Mía Maestro en el papel de su madre, Natalia Revuelta.



El guion narrará la juventud de Alina Fernández como hija ilegítima de Castro, y su posterior exilio en España al ser opositora del régimen cubano.

Según la revista Variety, fue la propia Fernández, también productora de la película, quien escogió a Franco para el papel.



Además del proyecto de Bardem, el actor también participará en el drama bélico Me, You, del cineasta británico Billie August. Las voces ya habían sonado entonces, todas menos la del propio Franco, que aún no se ha pronunciado al respecto.