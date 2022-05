Forest Whitaker recibirá la Palma de Oro de Honor del festival de cine de Cannes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Forest Whitaker recibirá la Palma de Oro de Honor del 75° Festival de Cannes. La noticia fue anunciada ayer por sus organizadores, que buscan distinguir la “brillante” trayectoria del actor y director, y su discreto compromiso humanitario.

De esta manera, se sumará a una larga lista de figuras de la industria cinematográfica que también han obtenido esa distinción, como Bernardo Bertolucci o Alain Delon. “Es una tradición que el Festival de Cannes honre a quienes hicieron su historia y Whitaker es uno de ellos”, aseguró Pierre Lescure, presidente de Cannes.

El actor debutó en Cannes en 1988 con Bird, de Clint Eastwood, por la que ganó el premio a la mejor interpretación masculina. “Ir a Cannes por primera vez hace 34 años me cambió la vida”, dijo en un comunicado de prensa tras conocer el anuncio. “Siempre es un privilegio volver a este bonito festival para exponer mi trabajo y también para inspirarme en los mayores artistas de este mundo”.

Con motivo de la entrega de la Palma de Oro de Honor en la inauguración del certamen, que se celebrará entre el 17 y el 28 de mayo, se proyectará un día después en las Sesiones Especiales For the sake of peace, producida por el propio Whitaker.