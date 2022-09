Estrenos de cine de la semana:  entre policiales guatemaltecos, terror y Darín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Además de Argentina 1985, la película con Ricardo Darín de la que se habla acá, hay otros ingresos a la cartelera de cines uruguayos.

El de perfil más alto, es La mujer rey, “la notable historia de las Agojie, una unidad guerrera exclusivamente femenina que defendió el reino africano de Dahomey a lo largo del siglo XIX, con aptitudes y una fiereza únicas en el mundo”, de acuerdo a su resumen oficial. Las lidera la Generala Nanisca que intepreta con su fiereza habitual, Viola Davis, ganadora del Oscar (por Fences) quien también produce.

Dirige Gina Prince-Bythewood y entre las posibles nominaciones al Oscar que se lleve la película estaria la de la sudafricana Thuso Mbedu, quien es la guerrera Nawi.

Tiene su interés, también Cadejo Blanco de Justin Lerner. Es un policial que transcurre en Guatemala, en el que una muchacha se involucra una pandilla para saber qué pasó con su hermana desaparecida. La película mezcla esa historia policial con mirada realista sobre la situación de violencia y corrupción que rodea al narcotráfico. La actuación de la protagonista, Karen Martínez llega cargada de elogios.

En el apartado inevitable película de terror, llega Sonríe del debutante Parker Finn. La sinopsis oficial puede estar hablando de cientos de películas: “Después de ser testigo de un extraño y traumático accidente que involucró a una paciente, la Dr. Rose Cotter empieza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicarse”. Estelariza Sosie Bacon, a quien se la conoce, por ejemplo, por 13 Reasons Why y Mare of Eastown.