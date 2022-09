Se estrena en cines, "La mujer rey", una aventura real de guerreras africanas

tHE nEW yORK tIMES

Desde su primer largometraje, el clásico de la comedia romántica Love and Basketball, hasta su éxito de acción más reciente, La vieja guardia, Gina Prince-Bythewood es conocida por películas con una rica introspección de personajes en medio del caos exterior. Ese toque es evidente nuevamente este otoño, incluso cuando amplía su campo de juego cinematográfico con la épica basada en hechos reales La mujer rey. Se estrena el jueves en cines locales.

La película sigue a una tropa de feroces guerreras, las Agojie, mientras defienden el reino de Dahomey en África occidental de los traficantes de esclavos, locales y extranjeros. Dirigidas por Viola Davis como la general Nanisca, las mujeres viven en su propio rincón del palacio del rey Ghezo (John Boyega) en un enclave libre de hombres mientras perfeccionan sus habilidades de combate. En este entorno, Nawi (la debutante Thuso Mbedu), una joven abandonada en el palacio, comienza a entrenar junto a soldados más experimentados interpretados por Lashana Lynch y Sheila Atim.

Davis llevó el concepto a Prince-Bythewood. “Cuando nos reunimos con ella por primera vez, lloró en la habitación”, dijo Davis sobre la directora. “Cuando una cineasta tiene ese nivel de pasión y vulnerabilidad por el trabajo, lo tratará como a su hijo. Entendí que esta era la obra maestra de Gina”.

Prince-Bythewood explica cómo abordó lo que sería, logísticamente, su película más grande.

—Cuéntame cómo la escala de esta película fue diferente de las cosas que has hecho antes.

Cuando me reuní con Viola y Cathy (Schulman, productora) para conseguir el trabajo, les dije que sentía que todo mi trabajo hasta este punto me llevó a poder contar esta historia de la manera correcta y darle la escala épica. merecía, hacer la acción de la manera correcta, mostrar a estas mujeres de la manera en que merecen ser exhibidas, dadas todas las cosas que aprendí, no solo en La vieja guardia con el cine de acción sino solo en la narración. ¿Te importan los personajes? ¿Te parecen reales? Ahí es donde comienza toda buena película.

—¿Cómo te llegó esta producción?

—Hace unos cinco años, leí que Viola Davis iba a hacer una película sobre mujeres guerreras y me dije: “¿Por qué no acudieron a mí para eso?” Pero luego lo hicieron; habían venido a mí como guionista y director, pero el guión tenía que escribirse. Creo que estaba en Silver & Black (un proyecto de superhéroes que finalmente se canceló), así que no pude encargarme de la escritura, pero dije: “Por favor, vuelve a consultarme cuando tengas un guión”. Dices eso muchas veces, pero realmente lo dije en serio. Y luego volvieron a mí con el guión (acreditado a Dana Stevens de una historia de Stevens y Maria Bello). En ese momento había salido Pantera negra y recuerdo haber leído que las Dora Milaje en Pantera negra estaban basadas en mujeres guerreras de la vida real. La gente las llamaba Black Amazons, y en realidad tenían un nombre real, que era Agojie; fue entonces cuando escuché por primera vez sobre ellas. Tan pronto como leí el guion, supe en cinco páginas que tenía que hacer esta película. Fue solo emoción, emoción, emoción, porque la historia estaba arraigada en la verdad y una guerra específica que sucedió en un momento específico, luego condujo a una guerra más grande contra los colonizadores. Cuanto más aprendí sobre ellas, más me emocioné por poner esta cultura increíble, y a nosotros, en la pantalla de una manera que no hemos podido vernos a nosotros mismos.

— Me alegro de que hayas mencionado a Dora Milaje antes que yo, porque definitivamente escucharás comparaciones con ellas. ¿Cómo tomas eso?

—Me encantó Pantera negra. Me encantó. Sabes, para mí, La mujer rey es donde comenzamos, y Pantera negra es donde podemos ir, así que son pasado y futuro, creo que es una conexión hermosa. Creo que es genial que la gente ahora pueda aprender que esto no tiene que ser una fantasía, que realmente éramos estas mujeres, que tenemos esta guerrera innata dentro de nosotras.

—¿Crees que la acción que rodea tales escenas internas puede amenazar con dominarlas?

—La gran acción magnifica quién es un personaje. Puedes contar tanta historia dentro de una escena de acción. Pero debes saber quién es Izogie desde el principio y la forma en que lucha. Fue divertido crearlo: ¿cuál es tu estilo de lucha y qué dice eso sobre tu personaje? Poder hacer eso con los actores, eso es todo lo divertido.

—Hablemos de las escenas de lucha. Los actores hicieron algunas de sus propias peleas y acrobacias en una película llena de batallas.

—A cada uno de ellos, incluida Viola, tuve que mirarlos a los ojos y decirles: “Van a hacer sus propias peleas y acrobacias. ¿Están dispuesto a hacer todo lo que tengan que hacer para encarnar a estos personajes?”. Y todos dijeron que sí. Pero una cosa es decir que sí, otra es hacerlo de verdad, y hablo de meses de trabajo. Tienes que tener una mentalidad increíble para hacer eso. La belleza de esto es que ese tipo de entrenamiento es parte del proceso de ensayo. Te ayuda a construir el carácter, ayuda a unirlos. Pero ahora tienen un gran orgullo cuando pueden ver lo que hicieron. Quiero decir, realmente son ellos peleando. Me sorprende que exista esta narrativa de que las mujeres no son guerreras, no son duras. Estas mujeres se esforzaron mucho para poder hacer lo que hicieron en el set, y en una película de acción, nunca deberías lesionarte, pero te lastimarás en algún momento (un puñetazo perdido o aterrizarás mal) y todo eso. estas mujeres se lastimaron y no se detendrían. Me encanta, porque soy atleta, y ver eso de ellos fue realmente hermoso.