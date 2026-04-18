Cine Arte del Sodre anuncia una temporada llena de maestros del siglo XX; qué se va a exhibir y dónde

Este lunes a las 19.00 en el Auditorio Nelly Goitiño, quedará inaugurada la temporada 2026 del histórico Cine Arte del Sodre. Lo hará con Rashomon, el clásico de Akira Kurosawa que cuando su estreno en 1950 abrió el cine a toda una nueva dimensión.

La temporada 2026, como de costumbre curada por Gabriel Massa Aguetti, es Los otros cines y recorre el canon cinematográfico por fuera del cine de los grandes centros productores. Hay películas de Japón, India, Suecia, la Unión Soviética, México y Europa Oriental entre 1950 y 1970.

“El ciclo de Cine Arte de este año nace con el propósito de exhibir grandes obras de la cinematografía mundial provenientes de regiones que, históricamente, han tenido menor visibilidad en nuestras pantallas frente a mercados predominantes como Estados Unidos, Francia, Italia o Gran Bretaña”, dice el comunicado oficial.

“La llegada de estas cinematografías fue recibida con un notable entusiasmo por parte de la crítica especializada; es célebre, por ejemplo, el papel pionero de la crítica rioplatense en el temprano ‘descubrimiento’ de la obra de Bergman”, se dice en el comunicado oficial. “Sin embargo, el interés no fue solo intelectual, sino también masivo. Un caso emblemático es el estreno de El silencio (de Ingmar Bergman) en 1964, que congregó a 107.800 espectadores y se convirtió en la película más taquillera de su rubro ese año”.

Rashomon es un caso paradigmático de ese cambio. Ganadora del León de Oro en Venecia, le reveló al mundo una nueva filmografía y en Kurosawa a uno de los grandes maestros del cine mundial. Pero también una nueva forma narrativa que ponía en cuestión la propia verdad del cine y de paso de la vida. No es casual que este cine haya surgido como una especie de stress postraumático cultural tras la Segunda Guerra Mundial.

Así, el conjunto construye un mapa exhaustivo de una etapa fundamental en la historia del cine en la que se sumaban nuevas voces y nuevos universos. Es, si se permite el lugar común, la edad de oro de un arte que alcanzó rápidamente su madurez.

Los otros cines incluye varios Bergman (Un verano con Mónica, El séptimo sello, La fuente de la doncella, Persona, Luz de invierno, El silencio, Vergüenza), Buñuel (Los olvidados, Ensayo de un crimen, Él, Nazarín, El ángel exterminador), Kurosawa (además de Rashomon, Vivir, Trono de sangre, Los siete samurais, El cielo y el infierno) y la trilogía de Apu del indio Satyajit Ray, entre otros clásicos.

Además hay películas de Mizoguchi, Dreyer, Wajda, Kalatozov, , Zanussi, Chytilová, Parajanov, Menzel, Jancsó, Roy Andersson y Forman entre otros grandes nombres.

Varias de las funciones del año están acompañadas por introducciones de especialistas. La inaugural tendrá al crítico Guilherme de Alencar Pinto hablando sobre la crucial obra de Kurosawa.

Como siempre es una buena oportunidad, para descubrir, redescubrir y recordar algunas películas de esas que, como dice esa colección, habría que ver antes de morir.

La programación está repartida en funciones dobles (a las 17.00 y a las 19.00), todos los lunes hábiles hasta el 26 de octubre. Las entradas cuestan 300 pesos y están a la venta en Tickantel o en la boletería de la Goitiño que está en 18 de julio 960 entre Wilson Ferreira Aldunate y Convención.