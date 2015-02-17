Berlín premia una obra clandestina del cine iraní

El Festival Internacional de Cine de Berlín, le entregó el sábado el Oso de Oro a la mejor película a Taxi, del director iraní Jafar Panahi.

Taxi, que cuenta la historia de un taxista que traslada a una singular variedad de pasajeros por Teherán, entrega una mirada aparentemente caprichosa, pero finalmente profunda sobre la vida y la producción de cine en Irán.

Filmada desde el interior de un taxi, con el director al volante, la película fue exhibida a pesar de que Teherán impuso prohibiciones a Panahi, quien no estuvo presente en la ceremonia de premiación.

"Creó una carta de amor al cine, su película está llena con amor por su arte, su comunidad, su país y su audiencia", dijo el director estadounidense Darren Aronofsky, presidente del jurado, al presentar el premio.

La estatuilla fue aceptada a nombre de Panahi por una niña identificada en el sitio en internet del festival como Hana Saeidi, quien aparece en la película y según informa el sitio de la Berlinale, es sobrina de Panahi.

Debido a las sensibilidades en torno a la película, las personas que aparecen en ella, incluida Saeidi, no aparecen en los créditos.

Otros films de Panahi han sido exhibidos en el festival desde 2010, cuando se le prohibió hacer películas durante 20 años y fue condenado a seis años de prisión por "propaganda contra el sistema".

Posteriormente fue liberado bajo arresto domiciliario, pero aún tiene prohibición de salir del país, filmar películas o escribir guiones.

Su más reciente película fue sacada de Irán como contrabando, mediante vías que no fueron detalladas por el director del festival, Dieter Kosslick.

"Creo que es importante que tengamos estas películas, estas películas políticas, porque ellas en realidad reflejan lo que ocurre allí", dijo Kosslick.

Tom Courtenay recibió el premio al mejor actor por su papel como en la película 45 Years de Andrew Haigh, y Charlotte Rampling recibió el galardón a la mejor actriz por el mismo film.

Taxi de Jafar Panahi ganó el Oso de Oro en el festival alemán