Canelones: logros, avances y proyectos de inversión que transforman progreso en calidad de vida

Canelones "es un departamento que avanza permanentemente; ejecutaremos el presupuesto en obras viales más importante de la historia llegando a los 32 municipios con obra nueva y reforzaremos las acciones en gestión ambiental, en particular con la recolección de residuos manteniendo los niveles de eficiencia que son reconocidos por la población", afirmó a El País el intendente Francisco Legnani.

A su vez, el gobierno departamental proyecta alcanzar "hitos muy importantes durante esta gestión", como es el saneamiento de Atlántida, la concreción del Hospital de la Costa, la llegada de la UTEC (Universidad Tecnológica) a Las Piedras y la construcción de cinco polideportivos en varios puntos del departamento.

"Cuando cerremos el período vamos a tener un departamento con mayor desarrollo, inversión e infraestructura de calidad", destacó el jefe comunal.

Entre las prioridades de la gestión, también se encuentra la mejora de la movilidad tanto interna de Canelones como en la conexión con Montevideo. "Junto a los equipos técnicos de las tres Intendencias del área metropolitana y el Ministerio de Transporte (MTOP) se viene avanzando en una propuesta que busca la mejora del transporte público, acortando los tiempos de viaje y mejorando el confort con el que se viaja", expresó.

"Canelones tiene una historia de avances, innovación e inversión en materia social que nos exige seguir ese camino, afrontar realidades nuevas buscando que la inversión importante que hacemos se vea reflejada en todos los puntos del departamento", sostuvo Legnani.