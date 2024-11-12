Sin financiamiento, lo que se haga "serán solo palabras", dijo la ministra brasileña Marina Silva en la COP29

AFP

Los países en desarrollo necesitan medios financieros para mantener su ambición climática, y ese debe ser el tema esencial de la COP29 en Bakú, declaró este martes la ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva.

"Además de los diversos temas, sin duda están los mecanismos de financiamiento, sin los cuales lo que anunciamos se convertirá solo en palabras", declaró Silva al inaugurar el pabellón brasileño en la COP29.

"Sin los medios de implementación no será posible llevar estas propuestas de la teoría a la práctica. Y es esto lo que necesitan los países en desarrollo. Es esto lo que necesitan los países desarrollados", añadió Silva.

La 29ª conferencia sobre el cambio climático de la ONU tiene como objetivo principal la actualización de la ayuda financiera que los países desarrollados deben entregar a los países más vulnerables.

Esa ayuda, evaluada en poco más de 100.000 millones de dólares anuales en 2022, debería ser aumentada diez veces como mínimo, según cálculos de observadores y de los países en vías de desarrollo.

El mandato del histórico Acuerdo de París de 2015 es que esta renegociación debe culminarse antes de 2025, y las casi 200 naciones presentes en Bakú tienen teóricamente hasta el 22 de noviembre para alcanzar el nuevo pacto y sus condiciones (quiénes pagan y cómo).

Brasil presentará este miércoles oficialmente en Bakú todos los detalles de su nuevo compromiso de lucha contra el cambio climático, o NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional en inglés).

La COP29 sobre cambio climático inició este lunes 11 de noviembre en la ciudad de Bakú. Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP.

El gobierno brasileño ya reveló la semana pasada que su nueva meta de reducción de gases de efecto invernadero pasa del 59% al 67% para 2035 en esta nueva NDC.

"Hay otro aspecto a considerar: la transformación de nuestros modelos de desarrollo. No basta con adaptar, no basta con mitigar [el cambio climático]; es necesario transformar", pidió Silva.

Brasil forma parte del llamado Grupo Sur, dentro del cual está Uruguay, Argentina, Paraguay y Ecuador, y desde el que negocian en bloque en la COP29.

Reino Unido se compromete a reducir 81% sus emisiones contaminantes para 2035

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este martes un nuevo objetivo climático más ambicioso con la reducción en un 81% de las emisiones contaminantes sobre niveles preindustriales para 2035, frente a la meta del 78 % fijada en 2021.

Starmer reveló el nuevo objetivo de Contribución determinada a nivel nacional (NDC, en inglés) en una rueda de prensa en el marco de la Cumbre del Clima de la ONU COP29 que se celebra hasta el 22 de noviembre en Azerbaiyán.

El líder laborista animó a otros países a aumentar sus metas e indicó que promoverá una alianza global para acelerar la transición energética. "Ha empezado la carrera por los puestos de trabajo de energía limpia del futuro, la economía del mañana. Yo no quiero estar en medio de este grupo, quiero estar a la vanguardia", declaró ante los periodistas.

Starmer mantuvo que el nuevo objetivo de recortar las emisiones en un 81% sobre niveles de 1990 "es alcanzable", pero subrayó que no significa que el Gobierno "vaya a decirle a la gente cómo debe vivir su vida".

El jefe del Ejecutivo de Londres, que llegó al poder el pasado julio, incidió en que el cambio climático "es un problema global que requiere una alianza global y una cooperación internacional responsable", por lo que instó a todas las partes a "presentar sus propios objetivos ambiciosos".

Como parte de los cambios en el Reino Unido, recordó que se actualizará la legislación para facilitar la construcción de infraestructuras y en especial de turbinas eólicas, entre las cuales anunció un contrato de Scottish Power, de Iberdrola, con Siemens Gamesa por 1.000 millones de libras (1.200 millones de euros) para fabricarlas en la ciudad de Hull.